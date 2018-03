‘Schokkende’ details over állerlaatste seizoen ‘Game of Thrones’ onthuld

Het laatste seizoen van Game Of Thrones belooft opnieuw een bloedige te worden. En daarbij worden de hoofdpersonages niet gespaard, zo zei HBO-vicepresident Francesca Orsi tijdens een conferentie in Israël. Tijdens het achtste en laatste seizoen sterft een groot gedeelte van de cast “één voor één”.

Tranendal en staande ovatie

Orsi was er bij toen de cast voor het eerst de scripts in handen kreeg en bij het doorlezen van de verhaallijn werd het behoorlijk emotioneel. “Niemand had het script eerder gezien en één voor één stuitten ze op hun eigen dood”, aldus Orsi. Tegen het einde vloeiden de tranen rijkelijk en na de laatste woorden volgde een lange staande ovatie voor de makers. “Het was geweldig. Aan het einde had iedereen de tranen in de ogen.”

Nog flink wat geduld hebben

De fans zullen nog even moeten wachten op het laatste seizoen van Game of Thrones. HBO verwacht dat deze pas in 2019 in première gaat.

