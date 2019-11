Nieuw jaar, nieuwe klus: Dennis Weening vanaf begin 2020 te zien bij ‘SBS6’

Na zijn ontslag bij ‘RTL’ sleepte Dennis Weening (42) een presentatieklus in de wacht bij ‘Spike’, en in 2020 gaat de presentator aan de slag bij Talpa. Hij krijgt een eigen programma genaamd ‘ADHDennis’, waarin hij op zoek gaat naar meer rust.

Dennis heeft nooit de diagnose ADHD gekregen, maar voldoet volgens zijn omgeving volledig aan de omschrijving. In ADHDennis – dat vanaf 7 januari zes weken lang te zien is – gaat de presentator op zoek naar het antwoord op de vraag of zijn innerlijke onrust inderdaad voortkomt uit de stoornis. Dennis ondergaat behandelingen om meer rust te vinden en laat zich volgen door camera’s. Het resultaat is “zijn meest persoonlijke en confronterende zoektocht ooit” en “een unieke inkijk in zijn privéleven: veelal druk, onrustig en ontzettend chaotisch”, aldus SBS6.

Lotgenoten

De voormalig Expeditie Robinson-presentator, die vorig jaar werd ontslagen door RTL, gaat ook te rade bij bekende lotgenoten. Zo zoekt hij voormalig bokser Regilio Tuur en cabaretier Jochem Myjer op en vraagt hij hen hoe ze omgaan met de drukte in hun hoofd. De grootste uitdaging zit volgens SBS6 echter niet in Dennis’ hoofd, maar op zijn achterbank. Want ook zijn cameraman, geluidsman, regisseur en producer zijn “ongeleide projectielen” die zich afvragen of ook zij ADHD hebben.

Boos

Ongeveer een jaar geleden werd bekend dat het contract van Dennis Weening bij RTL niet werd verlengd en hij daarmee afscheid moest nemen van Expeditie Robinson. “Toen ik te horen kreeg dat ik moest stoppen, was dat een klap in mijn gezicht”, vertelde hij destijds aan Flair. “Boos en vol onbegrip liep ik de deur uit. Expeditie Robinson scoorde al jaren goed, waarom moest ik dan worden vervangen? Ik begon me meteen zorgen te maken over de toekomst. Ik heb een vrouw en kinderen voor wie ik moet zorgen, ook financieel, hoe moest dat nu? Die onzekerheid beangstigde me.”

Moeder en vrouw

Nadat Dennis het slechte nieuws gehoord had, vertelde hij het meteen aan zijn vrienden en familie. Vooral zijn moeder begreep niets van het besluit van RTL. “Die zei alleen maar dat ik het juist hartstikke goed doe als presentator. En mijn vrouw Stella was misschien nog wel het meest boos. Ze ziet heel veel in mij en vindt het daardoor vooral onrechtvaardig. Ik vind het heel lief van haar dat ze zo met me meeleeft.”

