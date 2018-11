Dennis Weening: ‘RTL bracht het nieuws onhandig naar buiten’

Paniekvoetbal

“We zouden het brengen als ik mijn bedrijf zou lanceren”, zegt Weening tegen het AD. “Anderhalve week geleden heb ik bij RTL nog aangegeven: moeten we niet even gaan zitten binnenkort voor een persbericht?” Zonder zijn medeweten werd het nieuws al naar buiten gebracht. “Onhandig. Een soort paniekvoetbal, maar ik hou van RTL en ga ervan uit dat ze het met de beste bedoelingen hebben gedaan. Vervelend was wel dat ik mijn gezin in Phantasialand liep en constant werd gebeld.”

Expeditie Robinson

Eerder deze week ontstond ophef over zijn vertrek. De presentator was volgens RTL gestopt met Expeditie Robinson omdat hij het te druk zou hebben met het opzetten van een eigen bedrijf en dit niet zou kunnen combineren met tv-klussen. “Iedereen vraagt zich af waarom ik ben gestopt met Expeditie Robinson natuurlijk en mensen denken echt dat ik ben gestopt vanwege mijn nieuwe bedrijf. Dat is dus ook niet zo”, zei Dennis woensdag tegen RTL Boulevard.

Eigen bedrijf

Weening gaat zich met zijn nieuwe mediabedrijf richten op sociale media en online content. Daarnaast wil hij online programma’s gaan ontwikkelen en keert hij in het nieuwe jaar terug op tv. “In januari ben ik weer op tv, op een andere zender en ik ben bezig met Pepijn Lanen (De Jeugd van Tegenwoordig) om een soort VI Inside te maken. Dan niet over voetbal maar over nerdy-dingen als Star Wars en zo.”

Nieuwe presentator

Wie de nieuwe presentator van Expeditie Robinson wordt, is nog niet bekend. Wel heeft Art Rooijakkers bevestigd dat hij is gevraagd om de presentatie van Expeditie Robinson over te nemen van Dennis Weening. De presentator heeft echter nog geen ja gezegd.

