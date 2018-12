Dennis Weening over afscheid ‘Expeditie Robinson’: ‘Ik hoop dat ik het droog hou’

Vanavond is het zover: de finale van ‘Expeditie Robinson’. Voor presentator Dennis Weening een hele dubbele avond. Het zal namelijk de laatste keer zijn dat hij het programma mag presenteren. In interview met AD vertelt hij openhartig over zijn gedwongen vertrek.

Hij weet dan ook niet of hij het droog gaat houden in het Ziggo Dome tijdens de live finale. Dennis: ‘Geen idee hoe het morgen zal zijn. De laatste keer Robinson. In de Ziggo Dome. Ik hoop dat ik het droog hou. Vorig jaar in ieder geval niet bij de finale. Zal ik nooit vergeten.’ Hij vervolgt: ‘De eindscène was in een rivier met rondom de jungle. Die enorme schreeuw van blijdschap van Carlos. Hij gilde het uit. Met vijf, zes, zeven cameraploegen om ons heen. Nicolette en ik stonden bovenop die torens. Toen Carlos naar ons toe kwam, viel hij ons in de armen en was het huilen, huilen, huilen met z’n drieën, terwijl iedereen, de hele crew, alle cameramannen stonden te klappen. Wát een ontlading. Zo intens. En dat het applaus dan langzaam dooft. Dat je beseft: het zit erop.’

Vriendschappen

Ook zijn goede maatje en mede presentator Nicolette gaat hij enorm missen. Weening: ‘Ik heb mooie vriendschappen opgebouwd met Evi en Nicolette en wat ik ook ga missen is de omgang met elkaar, de ploeg en de crew. Zes weken lang met elkaar optrekken. Als één familie.’ Maar ook met de kandidaten bouwde hij iets moois op. ‘De omgang met de kandidaten was een van de mooiste dingen van Robinson. Ik benaderde ze zelf ook regelmatig. Freddy Tratlehner, Mr Polska, Rick Brandsteder, ik was een soort schaduwcaster.’

