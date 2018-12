Dennis Weening over ontslag: ‘Het was een klap in mijn gezicht’

Dennis Weening kreeg in mei te horen dat hij na jaren moet stoppen bij RTL5 en dus ook als presentator van Expeditie Robinson. Pas afgelopen oktober maakte RTL bekend dat Dennis vrijwillig zou zijn opgestapt. Niet veel later maakte Dennis duidelijk dat daar absoluut geen sprake van is. Aan Flair vertelt Dennis over hoe hij is omgegaan met deze tegenslag en de RTL-rel, en over zijn toekomstplannen.

Lees ook

Wordt deze presentatrice het nieuwe gezicht van ‘Expeditie Robinson’?

‘Klap in m’n gezicht’

“Vol goede moed ging ik in mei naar de contractbespreking van RTL. Omdat ik een maand later weer Expeditie Robinson mocht doen, was ik er stiekem van uitgegaan dat mijn tweejarig contract gewoon zoals in al die jaren daarvoor zou worden verlengd. Dus toen ik te horen kreeg dat ik moest stoppen, was dat een klap in mijn gezicht. Boos en vol onbegrip liep ik de deur uit. Expeditie Robinson scoorde al jaren goed, waarom moest ik dan worden vervangen? Ik begon me meteen zorgen te maken over de toekomst. Ik heb een vrouw en kinderen voor wie ik moet zorgen, ook financieel, hoe moest dat nu? Die onzekerheid beangstigde me.”

Onbegrip

“Ik vertelde het meteen aan mijn vrienden en familie. Mijn moeder begreep er ook niets van. Die zei alleen maar dat ik het juist hartstikke goed doe als presentator. En mijn vrouw Stella was misschien nog wel het meest boos. Ze ziet heel veel in mij en vindt het daardoor vooral onrechtvaardig. Ik vind het heel lief van haar dat ze zo met me meeleeft.”

Eigen eilandraad als afscheid

“Ik heb momenten gehad waarop ik dacht: wat een kutzooi. Dat was vooral tijdens de opnames van Expeditie Robinson, daar zat ik constant met een dubbel gevoel. Bij alles realiseerde ik me dat het de laatste keer was. Er waren ook dagen waarop ik juist extra genoot van alles, zoals de proeven, het samenzijn en het barretje waar we tot in de late uurtjes zaten. Ik heb toen ook meteen aan het hele productieteam verteld dat ik moest stoppen. Ze hebben mij daar vervolgens een heel mooi afscheid met mijn eigen eilandraad gegeven, waarin ik van het eiland werd gestemd. Dat was nog wel grappig, totdat Nicolette ineens opstond om iets over mij te zeggen.”

Tranen

“Met veel tranen in haar ogen vertelde ze een heel mooi verhaal over mij en dat ze me heel erg ging missen bij het programma. Daardoor moest ik zelf heel erg huilen. Na afloop van de eilandraad stond de hele crew van zo’n honderd man klaar om afscheid van me te nemen. Dat was voor mij een heel mooi moment. Tijdens het eindfeest zat iedereen elkaar te knuffelen. Toen ik voor de laatste keer naar de zee keek en de R van Expeditie Robinson in de fik zag gaan, kwam de ontlading en stroomden mijn tranen weer.”

Lees het volledige interview in Flair, editie 51. Nu in de winkel. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.