‘Nog meer deelnemers ‘Wie is de Mol?’ bekend’

Het blijft elk jaar weer gissen naar de deelnemers van ‘Wie is de Mol?’. Hoe goed de bekende Nederlanders het ook geheim proberen te houden, toch kan hun social media gedrag vaak een beetje verraden of ze aan dit programma mee doen.

Lees ook: ‘Dít is de eerste kandidaat van ‘Wie is de Mol?’ 2019′

Zo ging gisteren al rond dat niemand minder dan Jamai Loman mee zou doen dit jaar. De zanger moest namelijk zijn landelijke tournee in mei en juni noodgedwongen afblazen ‘in verband met televisieopnames in het buitenland’. Verdacht… Maar Jamai is niet de enige die al aardig wat verdenkingen op zijn naam heeft staan.

Minder actief

Het AD ging namelijk na welke BN’ers er sinds de start van de opnames van het programma, half mei tot half juni, ineens niet meer actief waren op social media. En het zijn… de acteurs Barry Atsma, Eva van de Wijdeven, Anouk Maas en Ruud Feltkamp. Daarnaast zouden ook schaatster Ireen Wüst, nieuwslezeres Carmen Verheul en oud Expeditie Robinson-deelnemer Jessie Jazz Vuijk wel héél stil blijven op hun kanalen.

Op basis van Instagram: pic.twitter.com/k7tw5gGKLs — Marcus den Blanken (@markdbl) 23 mei 2018

Verdenkingen

Toch lijken we sommige al van het lijstje af te kunnen strepen. Zo postte Jessie gisteren nog verschillende instastories vanuit Nederland en zou Barry Atsma gespot zijn in Japan. Ook Jamai gaf gisteren weer een teken van leven op Instagram vanuit Nederland, dus óf hij doet niet mee óf hij is een van de eerste afvallers. Blijft leuk, dat gissen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD | Beeld: ANP