Deelnemers uit de kleren tijdens nieuwe datingshow met Lieke van Lexmond

Lieke van Lexmond gaat omringd zijn door veel naakt tijdens het nieuwe tv-programma Undress for Love. Deelnemers gaan in de show op zoek naar de liefde van hun leven en tonen zich daarbij van top tot teen.

Lees ook: Lieke van Lexmond viert verjaardag van zoontje met reeks schattige foto’s

In de show staan drie mannen en drie vrouwen in een eigen cilinder tegenover elkaar en spelen ze verschillende rondes. Eerst beoordelen ze elkaars lichaam en pas daarna zien ze ook het gezicht wat daarbij hoort. Later is er een speeddate en beslissen de kandidaten of ze ook echt met elkaar willen daten.

Lieke had eerst nog haar twijfels toen ze werd gevraagd. “Ik dacht nog: waarom ik? Maar ik ben wel van de liefde, en dit is op een ludieke en excentrieke manier. Dus waarom ook niet. Ik laat mij volledig in het naakte storten”, zegt Lieke tegen BuzzE.

Plat

Lieke en haar team waken ervoor dat het niet plat gaat worden. “Dat is inderdaad een risico, maar het moet wel leuk blijven”, vindt ze. De presentatrice vindt het “stoer” dat de kandidaten het aandurven om direct alles te laten zien, en dat ook nog voor tv. “Je moet heel dapper zijn om hiervoor op te geven. Alles is te zien. Voor de deelnemers, maar ook voor de kijker.”

Volgens Lieke verdwijnt het naakte echter al snel op de achtergrond. Zelf vond ze het op een gegeven moment niet gek meer om tussen al het bloot te staan. “Je merkt het niet meer. Het naakte valt een beetje weg. Je vergeet het gewoon.” De presentatrice kan alvast verklappen dat er matches zijn en er ook echte dates gepland worden. “Hoe dat is afgelopen weet ik nog niet”, besluit ze geheimzinnig.

Undress for Love is maandagavond voor het eerst te zien op RTL 5.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders