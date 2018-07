Deborah Leemans na ‘Temptation Island’: ‘Dankzij psychologische hulp ben ik er nu weer bovenop’

Als je denkt aan het laatste seizoen van ‘Temptation Island’, is er hoogstwaarschijnlijk één koppel dat direct in je hoofd opkomt: Tim(tation) en Deborah Leemans. Heel Nederland én België kon zien hoe de hondstrouwe Tim veranderde in een obsessieve vreemdganger en hoe Deborah achterbleef met niets meer dan een gebroken hart.

Inmiddels ligt het bewogen ‘Temptation Island’-avontuur alweer een tijdje achter Tim en Deborah, maar hoe is het haar vergaan ná de mislukte relatietest? ‘Ik heb heel diep gezeten’, onthult ze in de Belgische Story. ‘Voor de reeks werd uitgezonden kon ik mijn verdriet met niemand delen, want de buitenwereld mocht nog niet weten wat er gebeurd was. En toen ik de beelden op televisie zag, brak ik helemaal.’

Niet alleen

Ondanks de vele positieve reacties die Deborah kreeg, was de impact groot. ‘Ik kreeg berichten van jongeren die hetzelfde hadden meegemaakt’, vertelt ze in het interview. ‘Het deed deugd te weten dat ik niet alleen was, maar ik gaf mezelf van alles de schuld en voelde me heel onzeker.’ Gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter met de ex-vriendin van Tim. ‘Dankzij psychologische hulp ben ik er nu weer bovenop.’

Bedrogen

Na ‘Temptation Island’ hadden zowel Deborah Leemans als Tim geen goed woord meer voor elkaar over, en gebruikten ze social media om de ene na de andere sneer uit te delen. Er is één ding dat Deborah recht wil zetten na alles wat er gezegd is. ‘Tim zegt dat ik hem bedrogen heb met mijn baas na een personeelsfeest, maar dat klopt niet’, aldus Deborah. ‘Na dat feest ben ik gewoon naar huis gegaan. Tim en ik zijn even uit elkaar geweest, maar van bedrog was nooit sprake.’

Leugens

Tot slot blikt Deborah terug op de berichtjes die ze van Tim kreeg nadat ze terugkwamen uit Thailand. Hierin zou hij gezegd hebben dat hij haar terugwilde en hij haar miste; iets wat Tim altijd heeft ontkent. ‘Ach, hij vertelt wel meer leugens. Dat ik geen diploma bedrijfsbeheer heb, bijvoorbeeld. Ik doe niet mee aan zijn kinderachtige spel, voor mij is het een afgesloten hoofdstuk.’

