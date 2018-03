In de sauna met Barry Atsma: figuranten gezocht voor dramaserie

Gaat jouw hart sneller kloppen van Barry Atsma en heb je altijd al een keer met hem de sauna in willen duiken? Dit is je kans, want voor de opnames van het tweede seizoen van KLEM worden op dit moment figuranten gezocht.

Fans van KLEM kunnen een vreugdedansje doen, want er komt dus een nieuw seizoen aan bij VARA. In de dramaserie speelt Barry Atsma een belastingadviseur en weduwnaar die ongewild in een crimineel milieu terecht dreigt te komen.

Figuranten gezocht

Voor de opnames van sauna-scènes is Sandra Houthuijs, namens haar castingbureau, op zoek naar figuranten. ‘De scènes waarvoor we figuranten zoeken, spelen zich af bij de kassa en aan de bar’, zegt ze tegen AD. ‘Op de plekken dus waar iedereen in zijn dagelijkse kleding en anders in badjas rondloopt.’ Voor de duidelijkheid: je hoeft dus niet naakt door het beeld te lopen.

Wie?

De draaidagen vinden volgende week plaats in Den Haag – op maandag, dinsdag en woensdag. ‘We zoeken heel verschillende types. Van zakenmensen tot een tikkeltje ordinaire klanten en van leuke dames tot gespierde sportschooljongens.’ Ook de leeftijden mogen uiteen lopen; er wordt gezocht naar figuranten tussen de achttien en ongeveer vijftig jaar oud. Daarnaast hoef je het niet voor niets te doen. De vergoeding bedraagt dertig euro. Niet veel, maar het is natuurlijk een ervaring op zich met Barry Atsma en de andere acteurs. ‘En ze krijgen een warme lunch samen met de acteurs en er zijn natuurlijk ook andere hapjes en drankjes op kosten van de productie.’

Interesse? Stuur een mailtje en wie weet hang jij volgende week met Barry in de sauna!

Bron: AD.nl | Beeld: ANP