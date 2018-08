De Moeder van Hugo Borst is overleden

De moeder van schrijver en columnist Hugo Borst is gisterochtend overleden. Joke Borst was 89 jaar en leed aan alzheimer. Hugo Borst schreef al vier jaar lang wekelijks over haar in het AD-magazine, onder de kop ‘Mijn ma’. Ze is overleden in een verpleeghuis in Rotterdam.

Betere zorg

Borst beschreef vaak de gang van zaken in zijn moeders verpleeghuis. Zo maakte hij zich nog wel eens boos over de behandeling die zijn moeder onderging. Uiteindelijk leidde dit tot een beweging voor betere zorg in verpleeghuizen. Zo schreef hij samen met onderzoeker Carin Gaemers in 2016 een open brief aan de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid. Hierin beschreven zij problemen als het tekort aan personeel in de verpleegzorg en de vele administratieve taken die de werknemers moesten verrichten.

Manifest

Samen met Gaemers schreef hij ook het manifest “Scherp op Ouderenzorg”. Hierin schreven zij dat te veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen niet de zorg krijgen die zij zo hard nodig hebben. Zij riepen dan ook de politiek op om hier zo snel mogelijk iets aan te doen. Uiteindelijk kreeg dit manifest meer dan 100.000 steunbetuigingen en zorgde het ervoor dat het kabinet 2,1 miljard euro aan extra geld beschikbaar stelde voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Borst en Gaemers kregen uiteindelijk ook de Machiavelliprijs 2016 voor dit manifest, waarmee ze volgens de jury politieke geschiedenis hadden geschreven.

Columns

In de wekelijkse columns van Borst werden het ziekteproces van zijn moeder en wat dat deed met hem en zijn familie beschreven op een eerlijke en openhartige manier. Uiteindelijke werden deze bewerkt tot een toneelvoorstelling en twee boeken: Ma (2015) en Ach, moedertje (2017).

