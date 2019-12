De Meilandjes wensen hun fans fijne feestdagen: ‘Wijntje erbij’

De Meilandjes houden van wijn, maar zetten hun wijn effe aan de kant om met de hele familie een speciale kerstboodschap op te nemen voor al hun fans. Zelfs kleindochter Claire is van de partij om te zwaaien naar al zijn Instagram-volgers.

We love De Meilandjes!

Martien, zijn vrouw Erica, dochter Maxime én de kleine Claire staan in een korte video allemaal op elkaar gepropt om hun kijkers een hele fijne kerst te wensen.

De Meilandjes hebben een hysterisch jaar achter de rug en doen het daarom tijdens de feestdagen even rustig aan. En dat is ook precies wat Erica iedereen aanraadt: gewoon even tijd met elkaar. Natuurlijk wel onder het genot van een wijntje. “Lekker rustig, wijntje erbij. Kletsen met elkaar”, spreekt Erica haar kerstwens uit.

‘Kerst op Chateau Meiland’

Sinds vorige week maandag zendt SBS de special Kerst op Chateau Meiland uit. En dat is weer een uit de hand gelopen chaos, zoals we van Martien, Erica en dochter Maxime gewend zijn. Op 30 december is op dezelfde zender Het Beste van Chateau Meiland te zien. Zin in!

