Dit zijn de langstdurende showbizzhuwelijken

Sonja Bakker kondigde na vier jaar haar tweede scheiding aan, de relatie tussen Amber Heard en Elon Musk is voorbij en ook het huwelijk van Chris Pratt en Anna Farris spatte deze week uit elkaar. Roem en een relatie lijken zelden een goede combinatie, maar deze sterren bewijzen dat het wel kan.

Lees ook: Deze sterren zijn al jaren gelukkig, maar niet getrouwd

René en Natasja Froger vierden vorig jaar hun 25-jarig huwelijk. Ze trouwden in 1991 en kregen samen zoons Maxim en Didier. De relatie van de volkszanger en de RTL-presentatrice heeft in de loop der jaren heel wat stormen doorstaan. ‘We hebben allebei nog steeds een druk leven. Maar er gaat geen dag voorbij zonder dat René en ik ons momentje samen even pakken. Waar we dat vroeger nog weleens aan ons voorbij lieten gaan, doen we dat nu niet meer,” vertelde Natasja in Story.

De relatie tussen rocker Ozzy en Sharon Osbourne begon toen zij zijn manager werd. De twee werden verliefd en trouwden in 1982 met drie kinderen als gevolg. Het huwelijk van Ozzy en Sharon heeft de afgelopen decennia behoorlijk wat te verduren gekregen. Maar van drugsverslaving en ziekte tot een realityshow en overspel; uiteindelijk kiest het rock-‘n-rollkoppel altijd weer voor elkaar.

Acteurskoppel Monique van de Ven en Edwin de Vries ontmoetten elkaar in 1987 toen zij samen op de filmset stonden van Een Maand Later. Vier jaar later stapte het stel in het huwelijksbootje. Ze kregen twee kinderen samen, maar verloren hun oudste zoon Nino op tweejarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. Monique en Edwin bezitten een huis op Vlieland, in Blaricum en kochten onlangs een appartement aan de Amsterdamse Prinsengracht.

Het geliefde Hollywoodkoppel Tom Hanks en Rita Wilson zijn inmiddels alweer bijna 29 jaar getrouwd. Onlangs omschreef het echtpaar hun relatie als ‘heilig’.

Marco Borsato trouwde in 1998 met zijn grote liefde Leontine Ruiters, die Nederland toen kende als de lieftallige assistent in Rad van Fortuin. Het koppel gaf elkaar het jawoord in Venetië en kreeg samen drie kinderen: zoons Luca en Senna en dochter Jada.

Will en Jada Pinket Smith zijn twintig jaar getrouwd en hoewel hun relatie volgens de roddelbladen al meerdere keren op springen heeft gestaan, vertelde Jada eerder deze maand dat het acteurskoppel nog altijd zeer gelukkig is. ‘Nee, we doen niet aan swingen. Wel vinden we het heel leuk om samen te lachen, dingen te leren en gewoon veel van elkaar te houden.’

Jan en Monique des Bouvrie zijn al 32 jaar een setje. De interieurontwerper, die afgelopen week zijn 75ste verjaardag vierde, vroeg zijn twintig jaar jongere vrouw in 1989 ten huwelijk na het overlijden van zijn beste vriend, Gerard Fagel. ‘Ik dacht: nu heb ik geen vriend meer. Maar naarmate ik dichter bij huis kwam, realiseerde ik me dat mijn beste vriend thuis zat’, vertelde hij aan de Volkskrant. Het Hollandse glamourkoppel heeft samen kinderen Bo en Jan en woont in Naarden.

Acteurs John Travolta en Kelly Preston zijn 26 jaar getrouwd, maar hun huwelijk ging zeker niet over rozen. Zo verloren de twee een kind en worden ze geteisterd door hardnekkige roddels over Johns geaardheid. Ze hebben naar eigen zeggen ‘hard gewerkt om een relatie op te bouwen die hen beide tevreden stelt en vredig is’.

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!

Beeld: Hollandse Hoogte