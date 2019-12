Zin in! Tjitske Reidinga in nieuwe komedieserie uit koker van Linda de Mol

Linda de Mol en Tjitske Reidinga zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuwe serie voor Net5. In ‘De K is van Karlijn’ speelt Reidinga een vrouw die wordt getroffen door borstkanker.

Vriendinnen met borstkanker

In gesprek met NU.nl bevestigt de creatief directeur van Net5 dat het gaat om een komische serie. “Ik heb zelf een aantal vriendinnen die borstkanker hebben gehad en één is eraan overleden. En als iets je er dan doorheen sleept, dan is het wel humor”, vertelt De Mol. “Het wordt een combinatie van zwaarte en veel lachen. Tjitske is een gedroomde hoofdrolspeler voor deze rol.” De Mol voegt eraan toe dat ze hoopt dat de serie nog in 2020 op de buis kan worden gebracht.

Beproefde samenwerking

Het is niet de eerste keer dat Tjitske en Linda samenwerken voor Net5. De actrice – die ook te zien is in De Mol’s nieuwe film April, May en June – schuift af en toe aan bij Ladies Night (tot groot vermaak van de kijkers – zie onderstaand fragment), de talkshow met Merel Westrik die mede is ontwikkeld door Linda. “Het is nieuw voor mij om op een bank te zitten en dingen te zeggen. Dat vind ik spannend, maar wel heel leuk om te doen”, zegt Reidinga hierover. “Ik weet nog niet hoe dit verder uitpakt, maar de serie is vertrouwder gebied voor mij.”

Vertrouwde samenwerking

De vrouwen schitterden ook samen in één van de succesvolste vrouwenseries van deze eeuw: Gooische Vrouwen. Tjitske verheugt zich er dan ook op om weer met Linda samen te werken. “Dat is vertrouwd en gaat altijd vanzelfsprekend. We hebben nog nooit conflicten gehad.”

Waarom we denken dat het een succes wordt en we niet kunnen wachten? Omdat het altijd gieren is wanneer Linda en Tjitske bij elkaar in de buurt zijn. Met ook dan Tjitske in de hoofdrol:

Dit bericht bekijken op Instagram Sliding into the weekend like… 😂#LadiesNightNet5 #poweredbyLINDA @linda @merelwestrik Een bericht gedeeld door Net5 (@net5nl) op 29 Nov 2019 om 9:09 (PST)

