De huishoudladder van Phil Tilli: ‘Ik stofzuig drie of vier keer per dag’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: voormalig Moke-gitarist Phil Tilli.

In het kort: Phil Tilli (16 januari 1972) was gitarist van Moke en speelde in Tröckener Kecks, Rex en Railroad Steel. Nu heeft hij een eigen managementbureau. Phil is getrouwd met NPO 2-dj Annemieke Schollaardt, met wie hij dochter Jet (5) heeft. Ze verhuisden dit jaar van de Amsterdamse Jordaan naar de gemeente Waterland.

Hoe vaak maak jij het toilet schoon?

‘Zo vaak mogelijk. Ik ben heel schoon en als iets vies is, pak ik het aan. Het toilet is in de regel het goorste dat je kunt vinden, dus die doe ik regelmatig met spul, doekjes en een wc-borstel. We hadden altijd borstels van de Ikea, maar die zijn niet echt fantastisch. Kortgeleden zijn we verhuisd en heb ik mezelf getrakteerd op een nieuwe, luxe van Brabantia. Dat is echt de Rolls-Royce onder de wc-borstels, daar kan ik gepassioneerd over praten.’

Een man die vol passie praat over een wc-borstel, verdient een bonuspunt. 1,5 punt

In hoeveel minuten verschoon jij een poepluier?

‘Het eerste wat ik na de geboorte van Jet heb gedaan, was een vacuümemmer kopen. Dat vond ik een mooi apparaat. Het verschonen zelf deed ik zonder na te denken. Ik vond het eigenlijk wel een gezellige bezigheid. Zo’n steeds groter wordende baby op de commode, beetje ouwehoeren. Ik vond het niet zo leuk toen ze helemaal zindelijk was, haha.’

*Smelt* 1 punt

Hoe zijn de taken verdeeld?

‘We doen alles zo’n beetje fiftyfifty, behalve stofzuigen. Dat is mijn ding. Ik denk dat ik in de tijd van Moke vaker een stofzuiger in m’n handen had dan een gitaar. Ik doe het drie of vier keer per dag. Niet het hele huis, dat is met 215 vierkante meter niet te doen, maar even de kruimels na het eten of de tegels na het koken.’

Drie, vier keer per dag?! Wauw. 1 punt

Tekst: Fleur Baxmeier | Beeld: Andre Dieterman