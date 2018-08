De huishoudladder van Jochum ten Haaf: ‘We maken nog net geen ruzie over wie er mag stofzuigen’

De was cheffen, stofzuigen, het bed opmaken, vaatdoekjes uitkoken, poepluiers verschonen. Elke week testen wij de huishoudelijke capaciteiten van een bekende Nederlandse man. Deze keer: acteur Jochum ten Haaf.

In het kort: Jochum ten Haaf (17 december 1978) werd bekend door z’n rol als Vincent van Gogh in de Engelse theaterproductie Vincent in Brixton. Het grote publiek kent ‘m ook als Tom uit seizoen twee van de thriller Vuurzee en vorig jaar speelde hij onder meer in Het Verlangen, Bankier van het Verzet en Dunkirk. Jochum woont samen met z’n vriendin en hun dochter Mia (3) in een huis van 75 m2 in Amsterdam.

Hoeveel poepluiers verschoon jij per dag?

‘Toen ons huis vorig jaar werd verbouwd, hebben we zes maanden op IJburg gewoond. Daar ging onze dochter op het potje, maar dat heeft ze nu weer teruggedraaid. Ik verschoon dus geregeld een poepluier. Mijn vriendin werkt als pedagogisch coach op een kinderdagverblijf en heeft me onder meer geleerd dat ik eerst een schone luier onder de vieze moet leggen voordat ik ‘m losmaak, en dat je met de luier alvast het grootste deel kunt wegvegen.’

Handig, tips van de expert. 1 punt

Wanneer heb je voor het laatst gestofzuigd?

‘Een dag of twee geleden. Toen ons huis klaar was, hebben we een Dyson gekocht: zo’n draadloze stofzuiger en kruimeldief in één. Daarmee wordt stofzuigen zo leuk dat we bijna ruziemaken over wie aan de beurt is. Het ding houdt het maar acht minuten achter elkaar vol, maar met kleine kinderen stofzuig je de hele tijd een beetje. Omdat ons huis relatief klein is, neem ik meteen alles mee.’

Lang leve uitvinder James Dyson! 1 punt

Wanneer waste je voor het laatst het beddengoed?

‘Anderhalve week geleden. Ik doe sowieso alle was. Dat is mijn ding. Ik ben daar een beetje autistisch in: ik sorteer alles, hang het netjes uit, vouw het op, maak stapeltjes in de kasten. Het beddengoed houd ik ook in de gaten.’

Wat een zaligheid, zo’n man. 1 punt

Tekst: Fleur Baxmeier | Beeld: Koen Hauser