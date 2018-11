De ex-vriend van Anna Nooshin vond dat ze te ambitieus was

Volgens de ex van Anna Nooshin is er een last van zijn schouders gevallen sinds hij en Anna uit elkaar zijn. Dat zegt hij in een interview met Club Hub. Danny Roumimper zegt dat de twee teveel verschilden. Ook vond hij zijn ex-vriendin té ambitieus.

Danny en Anna waren dertien jaar samen. Afgelopen zomer kwam er een einde aan de relatie. Danny mist zijn ex-vriendin af en toe, geeft hij toe. Toch denkt hij dat het beter is als ze uit elkaar zijn. ‘Op een gegeven moment zat ze gewoon op een raket en ik zat op een heel ander level’, aldus Danny.

Bron: Club Hub | Beeld: Hollandse Hoogte