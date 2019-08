Droom Davina Michelle komt uit: in voorprogramma van én ontmoeting met Pink

Gisteravond kwam een droom uit voor zangeres Davina Michelle. Ze stond op het Malieveld in Den Haag in het voorprogramma van haar idool Pink én kreeg de kans om haar te ontmoeten. De Nederlandse blondine straalt letterlijk van geluk, zo is te zien in een interview met Shownieuws gefilmd nét nadat ze het podium afstapte.

‘Het was bijna magisch’

“Het was heel onwerkelijk en leek zelfs bijna magisch”, aldus Davina na haar show. Ze vertelt onder meer waarom dit optreden specialer voor haar is dan andere grote shows die ze gegeven heeft. Twee jaar geleden bracht ze op haar YouTube-kanaal, waar ze nummers van andere artiesten coverde, het lied What About Us van Pink uit.

Doorbraak dankzij Pink

Die video kwam terecht bij de wereldberoemde zangeres toen het Amerikaanse blad Glamour haar voor een online item liet reageren op covers van haar muziek op YouTube. De redactie selecteerde de video van Davina, waar Pink vervolgens met open mond naar heeft zitten kijken. De woorden van Pink dat ze dat nummer ‘zelf nooit zo mooi zou kunnen zingen als Davina’, waren het begin van tot nu toe prachtige muziekcarrière voor Davina.

Droom die uitkomt

Verder onthult Davina dat ze Pink nu ook daadwerkelijk heeft mogen ontmoeten voorafgaand aan de show. Natuurlijk kon ze niet anders dan haar cover ter sprake brengen. Bekijk de video voor Pink’s reactie.

De cover (met inmiddels 14 miljoen views) waar het allemaal mee begon:

