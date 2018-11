David Beckham overspoeld met kritiek wegens déze foto met zijn dochter

Met de feestdagen in zicht brengt David Beckham (43) maar al te graag tijd door met zijn gezin. Zo is hij gaan schaatsen met zijn dochter Harper (7), waar hij een gezellig kiekje van deelt op Instagram. Die foto zorgt alleen voor veel kritiek.

Op de foto is te zien hoe de voormalig voetballer op de schaatsbaan staat met zijn dochter en het meisje op de mond kust. Dat laatste schiet bij velen in het verkeerde keelgat.

‘Totaal fout’

‘Het kan me niets schelen wat anderen zeggen, maar het is totaal fout als een vader zijn kind op de lippen kust’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Ze is je dochter. Waarom kus je haar op haar lippen? Dat is de kus van je vrouw.’ Zo blijft het doorgaan.

‘Niets mis mee’

Er zijn gelukkig ook mensen die het opnemen voor David. ‘Hier is niets mis mee, als je denkt van wel, dan moet je zelf hulp zoeken, want dan heb je mentale gezondheidsissues. Echt’, wordt er gereageerd. Het is prachtige foto van een liefhebbende vader, vindt een ander. ‘Waarom moeten mensen zoiets onschuldigs verpesten?’

Niet de eerste keer

David, maar ook zijn vrouw Victoria, heeft weleens vaker zulke negatieve reacties gehad wegens een soortgelijk kiekje. ‘We willen onze kinderen onze liefde tonen’, aldus de vader in een eerder interview. ‘We beschermen hen, passen op ze en steunen hen. Het is hoe Victoria en ik zijn grootgebracht en hoe we omgaan met onze eigen kinderen.’

Bron: Telegraaf | Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram