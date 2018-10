Een biertje bij Beckham doen? Dat kan! Voetbalheld David opent eigen kroeg

Veel vrouwen dromen ervan ooit een keer een drankje te doen met David Beckham, voormalig topvoetballer en man van oud-Spice Girl Victoria. Voor die vrouwen hebben we goed nieuws, want binnenkort wordt die droom misschien wel waarheid.

Lees ook

‘Victoria Beckham is al een paar maanden zwanger van vijfde kindje’

Bij Beckham aan de bar

Althans, een drankje doen mét David kunnen we je niet beloven, maar bíj de knappe Brit moet het gaan lukken. David heeft samen met zijn goede vriend Guy Ritchie – regisseur en de ex van Madonna – een bar in de Londense wijk Notting Hill gekocht. Het duo legde zo’n 3,8 miljoen euro neer voor de kroeg. Ritchie bezit ook al een kroeg in de wijk Fitzrovia en brouwt zijn eigen bier op zijn landgoed.

Luxe en exclusief

Beckham zou niet kunnen wachten om aan de slag te gaan met het pand, dat een totale metamorfose moet ondergaan. Hij zou de bar ‘een SoHo House-achtige uitstraling willen geven’, meldt de krant. SoHo House is een exclusieve club voor leden en heeft sinds deze zomer ook een vestiging in Amsterdam.

Beer with Becks? David Beckham buys pub with Guy Ritchie: https://t.co/fCKcjqnJme pic.twitter.com/dA3FG5QHZX — inapub (@inapub) October 1, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte