Dave Roelvink verwent vriendin met groot cadeau

Dave Roelvink heeft zijn liefje Julia Mekkes even flink in de watten gelegd. Het model geeft zijn vriendin namelijk een knalrode Fiat 500 cadeau.

Op Instagram deelt Dave een kiekje van zijn cadeau. “Rij voorzicht, veel plezier ermee liefde!”, schrijft hij bij zijn foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Rij voorzichtig veel plezier er mee liefde !❤️❤️ Een bericht gedeeld door Dave Roelvink (@daveroelvink) op 24 Aug 2019 om 3:22 (PDT)

Droompaleis

Een maand geleden kocht het stel een ‘echt grote mensenhuis’ in Landsmeer, waar nog het een en ander aan verbouwd moet worden. Maar één ding is zeker: het huis is groot genoeg voor een eventuele gezinsuitbreiding!

