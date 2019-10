Dave Roelvink reageert op relatiebreuk Julia én onthult de reden

Dave Roelvink (25) gaat sinds twee weken weer als vrijgezel door het leven. Zijn relatie met Julia Mekkes (27) is voorbij. Na een bevestiging van zijn management, reageert hij nu zelf op de breuk.

Na een relatie van drie jaar is het over en uit tussen Dave en Julia. “Ik wil even zeggen dat ik drie fantastische jaren heb gehad met Juul en daar ben ik haar dankbaar voor”, laat de realityster via Instagram Stories weten. Hij maakt ook de reden van de breuk bekend. “Helaas sluiten onze levens toch niet zo op elkaar aan als we dachten en hebben we besloten te stoppen.”

Geruchtenstorm

De geruchtenmolen draaide dit weekend op volle toeren. Dave volgde Julia ineens niet meer op Instagram, en heeft ook alle foto’s met haar verwijderd. De geruchten werden nog hardnekkiger toen zijn vriendin niet aanwezig was bij Dave’s bokswedstrijd van Boxing Influencers. Julia, die werkt als strafrechtadvocaat, heeft inmiddels ook alle kiekjes met hem verwijderd.

Verklaring van Julia

Julia reageert via Instagram op het verdrietige nieuws. “Ik ben intens verdrietig dat we uit elkaar zijn en ben ruim 3 jaar heel goed voor Dave geweest en hij voor mij”, schrijft ze. “Helaas werkte het niet meer tussen ons en hebben we een punt achter onze relatie moeten zetten.” De brunette vindt het ‘onwijs pijnlijk’ om allerlei dingen te lezen waar ze zich niet in kan vinden. Ze benadrukt dat ze Dave niet heeft ‘verlaten’ en er geen ander in het spel is. Tot slot bedankt ze de fans. “Ik wil jullie nog even bedanken voor alle lieve berichten die ik dag in dag uit van jullie heb ontvangen tijdens mijn relatie met Dave, dat heeft mij altijd heel goed gedaan.”

Koophuis

De timing van de breuk is niet echt handig; de twee kochten in juli samen een huis, dat ze op dit moment grondig aan het verbouwen zijn. Ook hebben ze samen een hond, Klaas, die deze maand een jaar werd.

