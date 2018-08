Papa Dries is boos: dronken Dave Roelvink na achtervolging klemgereden door politie

De politie heeft zaterdag rond middernacht Dave Roelvink klemgereden op het Amsterdamse Surinameplein. De 24-jarige dj uit Landsmeer had te veel gedronken. “Heel stom natuurlijk met drank op rijden. Maar voor alle spookverhalen van de geweldige media, ik heb precies drie uur doorgebracht op bureau”, zegt Roelvink op Instagram Stories.

Bijna het dubbele van de limiet

De 24-jarige zanger uit Landsmeer trok de aandacht door met zijn auto met hoge snelheid over het Zuideinde in zijn woonplaats te rijden. Een motoragent besloot het voertuig te volgen voor controle, aldus de politie, die eerder een persbericht had verspreid zonder de naam van Roelvink te noemen. Op de A10 werd een snelheid gehaald van 180 kilometer per uur. De maximale snelheid is daar 100 kilometer per uur.

Gevaarlijke acties

Midden in de Coentunnel stopte het voertuig plotseling op de vluchtstrook waarna Roelvink iets onverstaanbaars naar de motoragent riep. Na even stilgestaan te hebben reed hij verder, maar korte tijd later stopte de artiest zijn wagen opnieuw op de vluchtstrook. Dit keer stapte hij uit en reageerde hij agressief tegenover de motoragent.

‘Heftige beelden’

Op het Surinameplein in Amsterdam reed de politie Roelvink klem, waarvan beelden op sociale media zijn verschenen. Te zien is hoe Dave op straat ligt en door meerdere agenten op de grond wordt gehouden terwijl hij meermaals roept: “Ik heb het je net uitgelegd!”. Daarop schreeuwt een agent dat-ie moet liggen en z’n “kop dicht moet houden”. Uit de blaastest bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd.

‘Vreselijk domme actie’

“Het ziet er op het filmpje heel heftig uit. Wat mij betreft is er te heftig gereageerd door de politie”, heeft Dave inmiddels op Instagram uit de doeken gedaan. Ook vader Dries heeft gereageerd op de acties van zijn rebelse zoon. Volgens de zanger is het een “vreselijk domme actie van Dave”, zo liet hij gisteren weten aan Privé. Op dat moment had Dries nog niet met Dave gesproken, maar hij verzekerde dat hij zijn zoon er op aan gaat spreken. “Ik ga hem er zeker over aan de tand voelen”, stelde Dries.

Dave toch…

Dave kwam enkele jaren geleden landelijk negatief in het nieuws kwam nadat hij op een feestje een meisje zou hebben gefilmd terwijl zij seksuele handelingen bij hem verrichtte. Die beelden, gemaakt bij het meisje thuis, verschenen op sociale media, wat een gigantische storm aan ellende veroorzaakte voor Dave. Er bleken tijdens het ‘feestje’ ook juwelen uit het huis te zijn gestolen, wat alles nog net even erger maakte. Dave kreeg een taakstraf van 150 uur.

Dave na afloop op Instagram:

