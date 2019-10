Dave Roelvink na drie jaar niet meer samen met strafrechtadvocaat Julia

Dave Roelvink heeft alle foto’s met zijn vriendin Julia Mekkes plotseling van zijn Instagram-account verwijderd. De zoon van Dries Roelvink volgt haar ook niet meer, zo is te zien op sociale media.

Over en uit?

Zojuist heeft Dave bevestigd aan Story dat hij en Julia inderdaad een punt achter hun relatie gezet hebben. De 25-jarige Roelvink was ruim drie jaar samen met de strafrechtadvocaat.

Geen grote schoonmaak op Julia’s account

Julia had vanmorgen op haar eigen account alle foto’s nog staan en volgt de dj en realityster nog steeds. Hun laatste foto samen was van 10 oktober; twee weken geleden vierden ze de eerste verjaardag van hun hond Henk. Toch is zojuist daar ook de bezem doorheen gehaald. Julia heeft inmiddels ook een statement geplaatst: “Lieve mensen, vol ongeloof zit ik te lezen hoe de media los aan het gaan is. Ik heb Dave niet ‘verlaten’ en er is absoluut geen ander in het spel. Ik ben intens verdrietig dat we uit elkaar zijn. […] Helaas werkte het niet meer tussen ons en hebben we een punt achter onze relatie moeten zetten.”

Toekomstdromen

Waarom de twee besloten hebben uit elkaar te gaan, is nog niet bekend. Julia zei onlangs nog in een interview met radio-dj Mattie Valk dat ze graag kinderen wil met Dave. Afgelopen zomer kocht het stel nog samen hun droomhuis.

Pa Roelvink weet van niks

Julia was afgelopen weekend ook al niet aanwezig zijn geweest bij Boxing Influencers, waarbij Dave de ring in moest. Toch lijkt de breuk verser dan vers, want tegenover Shownieuws liet Dave’s vader Dries Roelvink nog weten dat bij zijn weten de twee nog steeds samen zijn.

