Dave Roelvink neemt maatregelen tegen alcoholgebruik na dronkenmansrit

Je moet het voorbij hebben zien komen de afgelopen dagen: de beelden van Dave Roelvink liggend op straat onder een stapel boze agenten. Dave werd in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd nadat hij met 180 kilometer per uur en meer dan 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in z’n bloed over de snelweg raasde. Hartstikke dom natuurlijk en dus kondigt de realityster maatregelen aan.

Papa Dries is boos: dronken Dave Roelvink na achtervolging klemgereden door politie

Effe geen slok te zuipen

Dave belooft een alcoholcursus te gaan volgen. Ook zegt 24-jarige dj voorlopig niet meer naar de fles te zullen grijpen. “Ik heb begrepen dat er een cursus bestaat waarbij je een betere kijk krijgt op het gebruik van alcohol in het verkeer. Wat je jezelf, maar natuurlijk ook anderen ermee kan aandoen. Die ga ik volgen”, aldus Dave bij de presentatie van het nieuwe SBS6-programma De Roelvinkjes: effe geen cent te makken.

‘Ik kan het niet meer terugdraaien’

Dave zei ook dat hij “iets ongelofelijk stoms” had gedaan. “Ik kan het hoe graag ik zou willen ook niet meer terugdraaien. Ik heb er enorm veel spijt van en heb besloten om in ieder geval voorlopig geen druppel meer aan te raken.”

Achtervolging

Op de A10, waarop Dave uit z’n dak ging afgelopen weekend, mag maximaal 100 kilometer per uur gereden worden. Naast dronken en te hard rijden stopte Dave ook nog eens middenin de Coentunnel om iets onverstaanbaars naar een motoragent die hem in de smiezen had te roepen. Vervolgens reed hij verder om niet veel later op de vluchtstrook te stoppen en uit te stappen, waarna Dave agressief was tegenover de motoragent. De dj kroop weer achter het stuur, om vervolgens op het Surinameplein klem gereden te worden door de politie.

‘Politie heeft te heftig gereageerd’

“Ik kan alleen maar zeggen dat het me ontzettend spijt”, besloot Dave dinsdag zijn verklaring. “Ik ben mezelf even uit het oog verloren op dat moment. Meer kan ik er op dit moment niet aan doen.” Zondag zei de dj nog op social media dat de politie wat hem betreft “te heftig” had gereageerd. Dave’s vader Dries en zijn manager lieten weten een hartig woordje te willen spreken met de dj.

Nieuwe show

Dries, Dave, Donny en de rest van Roelvink-clan zijn vanaf 19 september bij SBS6 te zien in het programma Effe geen cent te makken. Zij verlaten hun huis in de PC Hooftstraat en nemen hun intrek in een minimawijk in de hoofdstad. Daar moeten ze een maand lang proberen voor 1000 euro te leven.

