Oelala: op deze datum is Temptations Joshua te zien in Adam zkt. Eva VIPS

Al gauw na het einde van een bloedstollend seizoen van ‘Temptation Island’ werd bekend dat we verleider Joshua – die Megan om zijn vinger wist te winden – terug zouden zien in ‘Adam zkt. Eva VIPS’. Een tijdje geleden werden we al getrakteerd op een paar eerste onthullende beelden en nu weten we wanneer we de volledige aflevering (én zijn geslachtsdeel) kunnen zien.

In ‘Temptation Island’ kwam-ie meerdere keren ter sprake: het mannelijk lid van verleider Joshua. Zowel Megan als verleidster Chloë lieten vallen dat het geen lullig ding was, maar ja, ís dat ook echt zo? Op woensdag 5 september (om 20.30 uur op RTL5) kun je het zelf beoordelen, want dan zal de blonde God het gloednieuwe seizoen van ‘Adam zkt. Eva VIPS’ aftrappen en naakt op zoek gaan naar de liefde.

Onvergetelijke ervaring

Als we Marieke Elsinga mogen geloven, wordt het een fantastisch seizoen. ‘Het was geweldig om te zien hoe intens alle VIPS en singles het daten beleefd hebben’, aldus de presentatrice van het programma tegenover Glamour. ‘Alle kandidaten die bij mij op de steiger stonden, vonden het een onvergetelijke ervaring.’

Bron: Flair.be | Beeld: RTL/Videoland