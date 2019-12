Op deze datum is Eva Jinek voor het eerst te zien op RTL

Eind september kondigde Eva Jinek (41) afscheid te nemen van de publieke omroep en de overstap te maken naar RTL. De zender heeft nu bekendgemaakt op welke datum de presentatrice voor het eerst te zien zal zijn met haar gloednieuwe programma.

Groots fan van Eva? Omcirkel dan vrijdag 3 januari in je agenda, want dan is de blondine voor het eerst te zien op RTL4. Haar programma is in de tv-gids te vinden na The Voice of Holland.

Vijftien jaar bij de NPO

Eerder werd bekend dat Eva samen met Beau van Erven Dorens (48) gaat “bouwen aan de late avond van RTL”. Hiervoor nemen zij ieder een aantal maanden per jaar voor hun rekening. “Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen”, aldus Eva bij de bekendmaking in september. “Ik verheug me er enorm op om met zo’n enthousiast team te gaan werken en ik kijk met heel veel liefde en plezier terug op de afgelopen vijftien jaar bij de NPO.”

Positieve reacties

Jinek vertelde na de bekendmaking aan RTL Boulevard dat ze enorm veel reacties had gekregen op haar overstap. “Dat is denk ik als je toevallig een baan doet zoals wij doen, dan vinden mensen er van alles en nog wat van, ook mensen die niks met tv doen praten erover”, zei ze destijds. “Ook als ik bij de visboer kom, praten ze erover.” Gelukkig kreeg de talkshowhost alleen maar positieve reacties. “Tot nu toe ben ik alleen maar opbeurende, fijne, exciting reacties tegengekomen. En ook heel veel mensen die zeiden: wat stoer dat je het doet, Eef.”

Groot risico van Eva Jinek

Jeroen Pauw (59) sprak eerder uit dat hij het jammer vond dat Eva de NPO ging verlaten. “Niet alleen vanwege de geschiedenis die we hebben, maar ook omdat wij samen met toch best veel succes Pauw & Jinek hebben gepresenteerd. Dus dat ga ik zeker missen, ja”, liet hij weten. Ook durfde hij te zeggen dat de presentatrice een groot risico nam. “Het is een beetje hetzelfde als met rente op een spaarrekening. Als je meer rente krijgt, is er meer risico. Dat is met een salaris ook. Een hoger salaris is een groter risico. En dat risico is er natuurlijk wel bij RTL, dat het misschien niet gaat lukken. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat het wél gaat lukken.”

Op1

De presentator onthulde maandag zelf ook te stoppen met zijn talkshow Pauw. Hij wil zich concentreren op andere programma’s, maar blijft wel bij de publieke omroep. De presentatie van het vervangende programma Op1 zal in handen komen te liggen van vijf presentatieduo’s.

Bron: ANP | Beeld: KRO NCRV