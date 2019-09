Date Stranger Things-ster David Harbour met deze zangeres?

Stranger Things-ster David Harbour, vooral bekend van zijn rol als ‘chief’ Jim Hopper, is verliefd. Althans, dat speculeren Britse media. De acteur werd voor de tweede keer in korte tijd gespot met zangeres Lily Allen.

Lily en David werden zaterdagavond samen gezien in het publiek van een bokswedstrijd in de O2 Arena in Londen. Volgens de Daily Mail verlieten ze het stadion arm in arm, maar viel vooral hun flirterige gedrag tijdens de wedstrijd op. De twee zouden continu met elkaar hebben gepraat en hadden een glimlach van oor tot oor op hun gezicht.

Verloofd

De 44-jarige David had tot april een relatie met Fantastic Beasts-actrice Alison Sudol. Eerder was hij samen met actrice Julia Stiles en was hij enige tijd verloofd met Maria Thayer.

Lily (34) was tussen 2011 en 2015 getrouwd met Sam Cooper, al werd hun scheiding vorig jaar pas officieel afgerond. In de tussentijd had ze een relatie met dj en mc Meridian Dan. De zangeres brak in 2006 door met de single Smile.

Bron: ANP | Beeld: ANP, Instagram

