Zoek de (weinige) verschillen: Daphne Deckers deelt 20+ jaar oude prachtfoto

Vandaag gaat is het Britse tennistoernooi Wimbledon weer van start gegaan (Roger Federer speelde zichzelf al met gemak naar de tweede ronde). Een bijzondere wedstrijd voor veel spelers én toeschouwers. Ook Daphne Deckers blikt vandaag terug op een speciale herinnering uit 1996.

Mijlpaal

Toen won haar man, tennisser Richard Krajicek, namelijk het beroemde toernooi. Nog steeds is het stel elk jaar aanwezig bij Wimbledon, maar díe overwinning zullen ze natuurlijk nooit vergeten. Op Instagram deelt Daphne een foto uit de oude doos van zichzelf op Wimbledon, waar ze een jaar of 22 geweest moet zijn. “Vandaag begint Wimbledon weer! Good memories aan 1996…”, schrijft de blondine erbij. “Ieder jaar dat we er komen is weer speciaal.”

Indrukwekkend

Natuurlijk is het ontzettend leuk dat Daphne en Richard na al die jaren nog steeds nog steeds ieder toernooi op de tribune zitten. Wij vinden het nieuws van deze instagrampost vooral dat Daphne niet tot nauwelijks veranderd is in maar liefst 22 jaar. Knip en plak een hedendaags kapsel op de oude foto en het lijkt zo een kiekje uit 2018. Da’s toch bijna net zo indrukwekkend als het winnen van Wimbledon.

Beeld: iStock