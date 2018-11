Daphne Deckers: ‘Ik dacht altijd: als ze straks de deur uit zijn, krijg ik een explosie van energie. Niet dus’

Daphne Deckers (50) en Richard Krajicek (46) verschillen als dag en nacht, maar zijn al jaren samen. En gelukkig dachten ze wel hetzelfde over de opvoeding: ‘Anders heb je niet alleen strijd met je tieners, maar ook met elkaar.’

In de nieuwste editie van Nouveau, waarvan Daphne de gasthoofdredacteur is, doet het model samen met haar man over de opvoeding van hun kids én het inmiddels lege nest. Dat was best even wennen, gezien Deckers verwachtte er veel energie van te krijgen. ‘Niet dus. Ik ben onderhand geïmplodeerd. Het was confronterend om te merken hoe mijn leven naar de kinderen was gaan staan. Het whiteboard in de keuken, met al hun afspraken, bleef ineens leeg. Na twintig jaar moederen moest ik echt even schakelen: wie ben ik, waar sta ik, wat ga ik doen?’

Goede raad

De opvoeding van de kinderen ging gelukkig wel van een leien dakje, want gelukkig dachten de twee – ook al zijn er genoeg dingen waarin ze verschillen – wél hetzelfde over. ‘Kinderen voelen dat anders feilloos aan’, aldus Richard. ‘Die spelen je tegen elkaar uit.’ Daphne vult aan: ‘Niet dat de puberteit ooit gemakkelijk is. Ik weet het: kinderen moeten zich losmaken, maar dat hebben die van ons ook wél gedaan. Vroeger zat ik altijd vol goede raad, die ik dan zo leuk mogelijk verpakte. Moesten ze een prik halen bij de dokter, dan vertelde ik bijvoorbeeld over piraatjes en soldaatjes. Maar op een gegeven moment zei Emma letterlijk: “Waarom maak je altijd van alles een verhaal? Ik kan ze niet meer aanhoren!” Toen dacht ik: mmm, blijkbaar is het nu tijd om wat vaker te zwijgen.’

Financieel

Nu Emma en Alec niet meer thuis wonen, worden ze nog wel financieel ondersteund. ‘Een luxe dat dat kan’, zegt Daphne. ‘Al merk ik dat ze het allemaal heel graag zelf willen doen.’ En dat is volgens Richard het best. ‘Daar ben ik trots op.’

Beeld: ANP, Nouveau