Daphne Deckers deelt foto met 19-jarige zoon: ‘Blik van z’n moeder!’

Daphne Deckers (50) is de trotse moeder van twee kinderen. En hoewel ze waarschijnlijk in haar ogen altijd haar ‘kleine kids’ blijven, zijn de twee dat allang niet meer. Zo torent haar 19-jarige zoon inmiddels ver boven zijn moeder uit, iets waar het voormalig topmodel nog steeds aan moet wennen.

“Alec”, begint Daphne, gevolgd door een hartje. “Het blijft een beetje wennen, een zoon die ver boven je uit is gegroeid…” Ze grapt: “Of ik ben aan het krimpen, dat kan natuurlijk ook.”

Joekel van een man

Fans van Daphne kunnen zich wel vinden in de situatie. “Zeer herkenbaar, ik ben al eventjes de kleinste thuis. Maar ja dat krijg je met een dochter van 1.83m”, luidt een van de reacties. Een andere volger verwijst naar de vader van Alec, Richard Krajicek, en schrijft: “Wat wil je met zo’n joekel van een man, als vader.”

Ogen

Daarnaast wordt opgemerkt dat Alec enorm op Daphne lijkt. “Knap kind! Blik van z’n moeder”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Jouw ogen!”

Kinderen

Daphne en haar man Richard Krajicek hebben twee kinderen: Emma van 21 en Alec van 19. Hun dochter studeert in Los Angeles om actrice te worden en heeft een rol bemachtigd in GTST. En in dit gezin geldt echt: zo vader, zo zoon. Alec is ook naar het buitenland vertrokken om professioneel tennisser te worden. Wie weet is hij op een dag zo goed als zijn pa!

Beeld: ANP, Instagram