Danny Froger verwelkomt dochter Fallon

‘De aller liefste knapste mooiste dochter ooit is geboren!’, schrijft Danny bij een foto van het kleine meisje. ’21-9-2019 is de mooiste dag uit mijn leven. Fallon Froger is haar naam! Moeder en dochter maken het goed!! Ik hou zoveel van jullie.’

View this post on Instagram A post shared by Danny Froger (@dannyfroger) on Sep 21, 2019 at 10:48pm PDT

Ook opa René is apetrots op de nieuwe aanwinst in de familie. ‘Een klein wonder is geboren. Ons kleinkind Fallon Froger’, schrijft hij onder dezelfde foto op zijn eigen Instagram. ‘Welkom lieve schat!!! Wat een pracht. En wat ben ik trots op je ouders Ann-Dominique en Danny.’

In maart maakte Danny bekend dat hij en Dominique een kleintje verwachtten. Het stel is al ruim twee jaar bij elkaar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP