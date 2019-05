Danny Froger doet boekje open over geslacht eerste kindje

Vroeger wilde hij per se een zoon, maar nu het eerste kind van Danny Froger daadwerkelijk onderweg is, maakt het de zanger niet meer uit of hij een zoon of dochter krijgt. Of zijn vriendin Ann Dominique Wilten zwanger is van een jongen of een meisje, wil Danny “absoluut niet” weten.

“Tien jaar geleden was ik daar duidelijker in”, zegt de 31-jarige Danny in De Telegraaf. “Het moest en zou een jongen worden, want dan kon ik daarmee voetballen en later naar de wedstrijden van Ajax gaan. Je bent dan jong en je roept wel eens wat.”

Emotionele Danny

Het geslacht van zijn kind maakt inmiddels niets meer uit voor Danny. “Het mooiste is gewoon je eigen vlees en bloed vast te kunnen houden. Welk geslacht het ook mag worden. Als ik met Ann Dominique op de bank zit, houd ik haar buik wel eens vast. Dan voel ik ons kindje bewegen. Dat zijn momenten die mij emotioneel maken.”

Septemberbaby

Danny is klaar voor het vaderschap en weet zeker dat hij een goede vader zal worden. “We hebben er onwijs veel zin.” De zanger en zijn vriendin zijn nog druk bezig met het inrichten van de kinderkamer. “Dat is zo leuk om te doen. We kunnen niet wachten tot het half september is, dan is Ann Dominique uitgerekend.”

