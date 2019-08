Daley Blind doet boekje open over zwangerschap Candy én onthult uitgerekende datum

Daley Blind (29) en zijn geliefde Candy-Rae Fleur gaven elkaar in juni het jawoord. Van de grote dag deelde het stel de mooiste kiekjes én verklapten de twee in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Op die foto’s was al een klein buikje te bekennen, maar hoelang de brunette al zwanger was, liet het koppel in het midden. Tot nu.

In een kersvers interview doet Daley uit de doeken over de zwangerschap. “Alles gaat voorspoedig”, zegt hij tegen RTL Boulevard. “Ik ben heel veel van ‘het komt wel goed’.”

Inlezen

Daarbij vertelt de voetballer zich wel voor te bereiden op de komst van de kleine. “Iedereen doet het op zijn eigen manier. Natuurlijk lees ik mezelf wel in, maar ik zit niet elke avond dikke boeken te lezen.” Wanneer het moment eindelijk daar is? Al bijna! “Tot nu toe gaat alles goed en we verwachten in oktober ons eerste kindje.”

Bruiloft

Ook blikt Blind terug op zijn huwelijk, wat naar eigen zeggen een “leuke dag” was. We hebben ons nergens druk om hoeven te maken”, vertelt hij in hetzelfde interview. “Alles was in de puntjes geregeld en we hebben echt genoten van elk moment van de dag. Al onze dierbare vrienden en familie waren aanwezig. Het was echt een superdag.”

Liefde

Het koppel is al meer dan acht jaar samen. Vorig jaar juni ging de Ajax- en Oranje-speler Candy-Rae op zijn knieën en een jaar later stapten de twee in het huwelijksbootje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Candy-rae Fleur (@candy.rae.fleur) op 8 Aug 2019 om 10:57 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daley Blind (@blinddaley) op 1 Jul 2019 om 11:53 (PDT)

