Babynieuws! Daley Blind vader geworden van eerste kindje

Prachtig nieuws voor Daley Blind en zijn geliefde Candy Rae Fleur! Het huis mag versierd worden met slingers en ballonnen, in een blauwe kleur. De voetballer is namelijk vader geworden van een zoontje, zo is te lezen op de site van Ajax.

De selectie vertrok gisteren naar Valencia om een wedstrijd te spelen in de Champions League. De grote afwezige? Daley Blind. “Hij voegt zich pas vanavond bij de groep. Hij werd vandaag vader van een zoon en reisde om die reden niet met de selectie mee”, verklaart de club.

Derde generatie

Ze vervolgen: “Op naar een mooie tijd met jouw gezin en laten we hopen op een derde generatie Blind in Ajax 1 over twintig jaar.” De vader van Daley, Danny, kwam in de jaren tachtig en negentig ook voor Ajax uit. Hoe hun pasgeboren zoontje precies heet, is nog niet bekend gemaakt.

Lees ook

Kersverse vrouw van Daley Blind deelt heerlijke beelden van babyshower



Love story

Daley is al meer dan acht jaar samen met Candy-Rae. Vorig jaar juni ging de Ajax- en Oranje-speler voor Candy-Rae op zijn knieën en een jaar later, in juni 2019, stapten de twee in het huwelijksbootje. Van de grote dag deelde het stel de mooiste kiekjes én verklapten de twee in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Op die foto’s was al een klein buikje te bekennen. Of de twee een jongen of een meisje kregen, bleef een verrassing.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daley Blind (@blinddaley) op 1 Jul 2019 om 11:53 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.