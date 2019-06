Sprookjeshuwelijk: Oranje-held Daley Blind en Candy-Rae Fleur getrouwd

Het was een levensveranderend weekend voor voetballer Daley Blind en zijn liefde Candy-Rae Fleur. De twee stapten tijdens een dromerige dag in het huwelijksbootje. Op Instagram is te zien dat het stel er werkelijk prachtig uitzag.

“Eindelijk kan ik zeggen: jij bent van mij!”, schrijft Daley bij zijn foto. “Mijn mooie vrouw, Mrs. Blind. Ik hou van je.”

Dankbaar

“Ik kan de woorden niet vinden om dit weekend te beschrijven, de momenten waarop ik mijn vrouw, mijn familie en zelfs sommige van mijn vrienden in tranen van geluk zag gedurende de dag, de momenten waarop ik een seconde had om rond te kijken en alle emoties zag van de mensen van wie we houden, waren van onschatbare waarde. Grote glimlachen en tranen van geluk het hele weekend lang! De woorden die onze familie en vrienden zeiden, zullen we nooit vergeten. Bedankt”, aldus Daley.

Mr. & Mrs. Blind

Ook Candy-Rae deelt haar geluk op Instagram. Zij deelt een foto waarop ze vlak na het jawoord tussen hun vrienden en familie door lopen, terwijl er witte rozenblaadjes om hen heen dwarrelen. “Mr. & Mrs. Blind”, schrijft ze kort bij de foto waar het geluk bijna letterlijk van afspat. Candy-Rae droeg een beeldschone, kanten jurk met tule en een lange sluier.

Tijd voor een nieuwe stap

Het koppel is al meer dan acht jaar samen en vorig jaar in juni besloot de Ajax- en Oranje-speler hun relatie naar het volgende niveau te tillen, door de liefde van zijn leven ten huwelijk te vragen.

Dit bericht bekijken op Instagram Mr & Mrs Blind ✨ 💛✨ Een bericht gedeeld door Candy-rae Fleur (@candy.rae.fleur) op 16 Jun 2019 om 10:09 (PDT)

