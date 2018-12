What the…?! Dag na onthulling nieuwe liefde Gordon is relatie alweer over

We hebben een déjà vu. De geschiedenis herhaalt zich. Vanmorgen dachten we éven op een oud nieuwsbericht te stuiten; ‘relatie Gordon dag na onthulling weer voorbij’. Maar niets bleek minder waar. Opnieuw heeft een relatie geen stand weten te houden en de breuk komt ongelukkig genoeg wederom een dag nadat ‘de nieuwe liefde’ het nieuws haalde.

24 uur

Het zit Gordon duidelijk niet mee in de liefde. Nadat zijn nieuwe minnaar Ryk 24 uur in Nederland was geweest, zette hij zijn nieuwe Zuid-Afrikaanse minnaar alweer op het vliegtuig terug naar huis.

Ramp

“Het is gewoon weer een grote ramp”, vertelt Gordon in De Telegraaf. “Opnieuw heb ik te maken met zo’n instabiel mentaal wrak. Het is mij ook echt niet gegund.” Ryk kwam langs in Amsterdam, maar dat bezoek duurde niet lang. “Nee, hij slaapt niet meer bij mij. Hij had een hotel op het vliegveld en vloog de volgende morgen naar huis.”

‘Het lukt gewoon niet’

“Het is allemaal erg pijnlijk. Daarom wil ik zo graag mijn liefdes nog even stil houden voordat ik ermee naar buiten kom, maar ook dat is weer niet gelukt.” De 50-jarige zanger en presentator baalt dat het tot op heden niet gelukt is stabiliteit in zijn leven te vinden. “Ik zoek een stukje genegenheid. Iemand die mij laat stralen. Het lukt gewoonweg niet op een normale manier. Ik had eigenlijk gehoopt op deze leeftijd gesetteld te zijn.”

‘Ryk is mijn engel’

Eerder liet Gordon, die vorig jaar zijn jawoord leek te gaan geven aan horecaondernemer Rogier van der Linden, nog weten helemaal in de wolken te zijn met Ryk. “Ryk is mijn engel, met zijn krullen. Het is pril, maar het voelt zo goed. Deze jongen maakt mij zo gelukkig. Eindelijk lijk ik iemand gevonden te hebben die wél goed bij zijn hoofd is. Bij vorige vriendjes vroeg ik mij weleens af of dit wel het geval was.”

Bron: ANP | Beeld: HH