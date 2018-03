‘The Crown’-actrice Claire Foy reageert op ophef rondom salaris

Ondanks dat ze by far het meest in de serie The Crown te zien is, werd deze maand bekend dat ze qua salaris niet bovenaan de loonlijst staat. De actrice zou namelijk minder verdienen dan haar tegenspeler Matt Smith. En da’s toch gek, zo vonden ook de fans. De actrice reageert nu voor het eerst zelf op de ontstane ophef.

Lees ook: Belachelijk: ‘The Crown’-maker Netflix betaalde ‘Queen’ minder dan haar man

Dat salarisverschillen tussen man en vrouw nog steeds aan de orde zijn, bleek begin deze maand maar weer toen het nieuws over The Crownnaar buiten kwam. Netflix gaf eerlijk toe dat acteur Matt Smith, die de rol van prins Philip op zich neemt, een groter bedrag op zijn loonstrook had staan dan zijn tegenspeelster. Iets wat de enorme fanbase van de serie maar moeilijk kon verkroppen. Want hoe is het mogelijk dat een serie over koningin Elizabeth, meer salaris betaalt aan diegene die de rol van haar eega speelt.

Onderwerp van gesprek

Claire Foy zelf liet alle ophef de eerste weken even voor wat het is, maar heeft nu toch het besluit genomen om te reageren. Allereerst laat ze weten alle ophef niet gek te vinden. ‘Ik ben niet verbaasd dat mensen dat verhaal lazen en dachten: dat is wel een beetje raar.’ Maar of ze er echt op zat te wachten, is dan weer een tweede. ‘Ik weet dat Matt hier hetzelfde over denkt als ik: dat het heel gek is om het onderwerp te zijn van een discussie waar je niet om gevraagd hebt.’ Met haar statement laat de actrice haar mening dus een beetje in het midden.

Netflix

Toch zit er voor de actrice niets anders op dan het te accepteren en is het te hopen dat ze dit gedoe bij haar volgende klus niet meer hoeft mee te maken. Overigens hebben de makers van de populaire Netflix-serie wel plechtig beloofd dat er niemand, maar dan ook echt niemand, méér dan de koningin betaald krijgt. Voor actrice Olivia Colman, die in zowel seizoen 3 als 4 te zien zal zijn als koningin Elizabeth, is het qua salaris dus in ieder geval stukken beter geregeld dan bij haar voorganger. Al zou het eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn…

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: AD.nl | Beeld: ANP