De ex-vriendin van prins Harry gaat trouwen met… weer een Harry?

De ex-vriendin van Prins Harry stapt binnenkort in het huwelijksbootje. Cressida Bonas is door haar vriend ten huwelijk gevraagd en heeft volmondig ‘ja’ gezegd. Of daarmee Harry nu echt helemaal uit haar leven is? Nou, niet helemaal…

Naamgenoot

Haar nieuwe liefde heeft iets bijzonder opmerkelijks gemeen met de prins. Namelijk, zijn voornaam. Nadat Cressida en Harry in 2014 na twee jaar een punt achter hun relatie zetten, viel ze als blok voor een andere Harry, met de achternaam Wentworth-Stanley. De twee waren al samen voor ze een relatie met de prins kreeg, van 2009 tot 2011. In 2015 vonden ze elkaar weer.

Ex-vriendin prins Harry

De 30-jarige Cressida Bonas deelt het blijde liefdesnieuws op het Instagram-account van haar verloofde, waar ze vol trots een knoert van een verlovingsring toont. Bij de foto schrijft het verliefde koppel de Engelse woorden: “Wij gaan trouwen.”

Felicitaties

De felicitaties onder de foto stromen binnen. Zo schrijft onder andere de broer van Kate Middelton, James, bij de foto: “Prachtig!” Bij de woorden plaatst hij een hele rij hartjes voor het aanstaande bruidspaar. Wanneer de bruiloft plaats gaat vinden, is nog niet bekend.

Vriendschap

Prins Harry en Cressida hadden een relatie van 2012 to 2014. Cressida is voormalig model en actrice, en is naar verluidt nog steeds bevriend met de Britse prins, die vorig jaar trouwde met zijn Meghan Markle en eerder dit jaar zijn eerste kindje verwelkomde.

Dit bericht bekijken op Instagram We getting married 😁🥰 Een bericht gedeeld door Harry Wentworth-Stanley (@harrywent) op 18 Aug 2019 om 2:05 (PDT)

Harry en Cressida in 2014:

