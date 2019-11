André Hazes klaagt Privé aan om ‘schofterige’ cover met zoontje

André Hazes klaagt weekblad ‘Privé’ aan vanwege het gebruik van een foto van zijn zoontje op de omslag. De zanger heeft het advocatenkantoor van de zoon van Peter R. de Vries ingeschakeld, vertelde de misdaadverslaggever zondagavond in Café Hendriks & Genee.

Opmerkelijke cover

Het blad plaatste vorige week níet André, níet Monique en níet Bridget groots op de cover, maar de kleine, nét drie jaar oud geworden André Jr. Daaronder viel in koeienletters te lezen: “Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?”, doelend op de recente breuk tussen André en Monique en de nieuwe relatie van de zanger met Bridget Maasland. Van de hoofdrolspelers in dé showbizzrel van het jaar stonden er kleine foto’s omheen. “Zo brutaal”, stond er bij de foto van Bridget met haar André-ketting. “Zo vernederd”, bij een oudere selfie van Monique en André. Bij een foto van de zanger en zijn nieuwe vlam staat: “Wie verleidde wie?”.

‘Schofterig’

Nu zou André Privé aanklagen voor schending van portretrecht en de zoon van De Vries zou hem vertegenwoordigen. De zanger zei vorige week al dat hij stappen overwoog vanwege de omslag van het blad. “Ik vind het schofterig”, reageerde André toen in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538. De zanger kreeg op sociale media veel bijval van zijn volgers, onder wie ook Paul de Leeuw.

Lees ook

Als het aan André Hazes ligt viert hij kerst samen met nieuwe vlam en ex

Santegoeds ziet er geen kwaad in

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, verdedigde de cover in Veronica Inside. Santegoeds vond het wel kunnen, omdat André en zijn ex voortdurend foto’s van hem delen. “We hebben hem gezien in commercials, realitysoaps, elke dag op Instagram. Daar is de afgelopen week ook helemaal niks aan veranderd. Het jongetje stond van de week bij Monique nota bene nog met een middelvinger omhoog, dus ja: de enige die het niet mag ben ik kennelijk.” Als hij door zijn ouders werd afgeschermd dan had hij niet op de cover gestaan, zei Santegoeds.

Dit bericht bekijken op Instagram De grootste❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 14 Nov 2019 om 11:24 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Die blije kindergezichtjes zijn goud waard 🚢🎁🧸 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 17 Nov 2019 om 12:43 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP