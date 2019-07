CoupleGoals: Maan en Tony gaan eropuit en delen hilarische foto

Dat Maan de Steenwinkel (22) en Tony Junior (29) enorm met elkaar kunnen lachen, verbaast waarschijnlijk niemand. Het stel is samen een dagje uit geweest en dat zorgt voor een hoop hilariteit op Instagram.

De zangeres deelt een selfie met haar geliefde, waarop te zien is hoe de twee samen bij de kapper zitten. “Even lekker dagje uit samen”, schrijft ze erbij. “Zo kan het dus ook.”

ANWB-koppel

De volgers van Maan lachen zich rot om het kiekje. “Hahaha couplegoals!”, schrijft presentator Jan Versteegh. Een fan grapt: “Dit is ANWB next level hoor!”

Anderhalf jaar samen

Vorig jaar februari lekte het nieuws dat Maan de Steenwinkel (22) en Tony Junior (29) aan het daten waren, een aantal weken later bevestigden de twee het nieuws met een romantisch kiekje. Inmiddels is het koppel anderhalf jaar samen, maar verklapte de zangeres onlangs er niet van overtuigd te zijn dat de dj de enige is die haar gelukkig kan maken.

Dit bericht bekijken op Instagram ff lekker dagje uit samen #zokanhetdusook Een bericht gedeeld door Maan (@maan.de.st) op 30 Jul 2019 om 9:03 (PDT)

