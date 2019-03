Denk je aan Conchita Wurst, dan denk je waarschijnlijk direct aan het opmerkelijke uiterlijk van de Songfestival-winnares van 2014. Met donkere, lange lokken en een baard stond ze destijds in een sierlijke jurk op het podium van het muziekfestijn en ging uiteindelijk met de winst naar huis. Van haar vrouwelijke look is nu niet veel (lees: ‘niks’) meer over.

Haar baard heeft ze nog steeds, maar ze heeft hem wel een ander kleurtje gegeven. Platinablond om precies te zijn, net als de rest van haar lokken waar niet veel meer van over is.

Van diva naar dude

Begin deze maand werd al duidelijk dat ze afscheid had genomen van haar lange bruine haar; toen verscheen ze met een kaalgeschoren hoofd op Instagram. Dat showde ze vol trots, ín een jurk tot aan de grond. Maar bij haar nieuwe look kiest ze liever voor een sportief vest. Enne, het is dat we weten dat zij het is, maar ze is werkelijk onherkenbaar.

Is that you?

Veel fans vragen zich dan ook af het écht Conchita is op het kiekje. “Ben jij het?”, luidt een van de reacties. Anderen laten weten helemaal weg te zijn van haar nieuwe uiterlijk. “Staat je fantastisch dat blonde haar! Love it“, schrijft iemand. Een ander reageert: “Prachtige look!”

Dít is de nieuwe clip van Conchito, eh… Conchita Wurst:

En even om je geheugen op te frissen: zó zag ze eruit tijdens haar finale-optreden op het Eurovisie Songfestival in 2014:

