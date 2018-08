Wil je bij zijn: Concertgebouw viert 50 jaar Woodstock met uniek concert

Het Concertgebouw Amsterdam dient volgend jaar als gastheer voor een groots eerbetoon aan het legendarische Woodstock festival uit 1969. Het is in 2019 namelijk precies vijftig jaar geleden dat het beroemde hippiefestival plaatsvond in het Amerikaanse dorpje Bethel.

Love & peace

Het Woodstock festival in 1969 zorgde destijds voor enorme opschudding. En niet alleen vanwege de muziek. Het succes en de daarbij behorende bezoekersaantallen overtroffen alle verwachtingen. Meer dan 400.000 mensen kwamen naar Woodstock om te genieten van een groot aantal sterren en om ‘Love and Peace’ te vieren en uit te dragen. Woodstock was dan ook een hoogtepunt van de hippie cultuur en kenmerkend voor de tijdsgeest van de jaren zestig. Het unieke karakter heeft ervoor gezorgd dat het Woodstock festival inmiddels algemeen erkend wordt als één van de belangrijkste gebeurtenissen uit de internationale muziekgeschiedenis.

Groots eerbetoon

Van het evenement werden tevens een plaat en een film gemaakt, beide met enorm succes. Voor een hele generatie vormt Woodstock een belangrijk symbool van hun muzikale identiteit en de cultuur waarin ze zijn opgegroeid. “Reden voor een groots eerbetoon waarbij oude tijden herleven en alle grote hits worden gespeeld door een cast van internationale top musici”, zegt producent en componist Peter Groot Kormelink.

Terug in de tijd

Van 3 tot en met 6 juni 2019 komt de magie van het festival tot leven in Concertgebouw Amsterdam tijdens Woodstock Legends, gepresenteerd door cabaretier Vincent Bijlo. “Een groots muzikaal spektakel dat een ode vormt aan de muziek van de grootheden die tijdens het beroemde festival de hoofdrol speelden.” De muziek uit 1969 van onder meer Joe Cocker, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who en Santana komt weer tot leven door een grote live band.

