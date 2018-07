Alleen maar complimenten voor Trijntjes platte buik: ‘Wat zie je er prachtig uit!’

Trijntje Oosterhuis blijft indruk maken met haar slanke lichaam. De zangeres wordt overladen met complimenten. ‘Echt bizar, die metamorfose, powerwoman! Superveel respect.’

Op de nieuwste post van Trijntje is te zien hoe ze van de zijkant gefotografeerd is en hoe plat haar buik is. ‘Geweldig resultaat, respect!’, schrijft een van haar volgers. ‘Wauw, wat zie je er goed uit, zo knap al die kilo’s eraf! Geeft mij ook weer motivatie’, aldus een ander.

Speciaal dieet

Veel volgers vragen zich dan ook af hoe de zangeres het voor elkaar heeft gebokst om di kilo’s te verliezen. Zo schrijft iemand: ‘Wat heb jij gedaan om al die kilo’s te raken? Wat is jouw geheim?’ Eerder verklapte Trijntje al haar geheim: ze houdt zich aan het Alizonne dieet, waarbij suikers, koolhydraten of vetten worden gemeden. Trijntje is niet de enige BN’er die aan dit dieet doet, ook Angela Groothuizen is er flink wat gewicht door verloren.

