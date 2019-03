Toen het pushbericht dat Wesley en Yolanthe gingen scheiden op mijn telefoon verscheen, slaakte ik een kreet en sloeg mijn hand voor mijn mond. Doorgaans mijn reactie als er op mijn scherm staat dat er ergens een vliegtuig is neergestort, of ons kabinet gevallen. Maar kom op, we hebben het hier over Wes en Yo!

De afgelopen 24 uur ververs ik manisch de verschillende homepages van kranten en nieuwssites, hongerig naar meer nieuws. Al is het maar de schoonzus van de buurvrouw van de visagist van Yolanthe die het allang zag aankomen omdat [vul in].

Ik ben niet de enige die ervan in de war is. Kennissen en ik appen elkaar zelfs met het laatste nieuws over het voormalig sterrenkoppel, en ik hoorde net in de Jumbo ook mensen praten over De Breuk van 2019 (de andere 34 vipkoppels die er in de afgelopen 2,5 maand de brui aan hebben gegeven, halen opgelucht adem omdat helemaal niemand zich de komende weken afvraagt of hun relatietherapie eigenlijk zoden aan de dijk zet). Met als laatste nieuws natuurlijk de cryptische Instagram-post van Wesley, die zegt ‘het verknald te hebben.’ Nou ja, zo cryptisch was die post niet, maar daar kom ik nog op. Wat is het in hemelsnaam toch dat heel Nederland (en ik voorop) een XL emmer popcorn heeft gepakt en eens even lekker is gaan zitten voor de stroom aan berichten over de scheiding van het jaar? Nou kijk.

De echte showbizz-nieuws verslaafde werd gisteren met één simpel pushbericht terug geslingerd naar begin 2013, toen Yolanthe’s voetbalvrouwcollega Sylvie en haar Rafael van der Vaart – u weet wel, met wie ze vier maanden eerder nog voor het oog van driehonderd paparazzi-fotografen op een steiger in St Tropez zat te tongen – de handdoek in de ring gooiden. Het is de ‘zie je wel’-erlebnis die we af en toe gewoon allemaal nodig hebben. Zie je wel dat ook daar af en toe het servies door de lucht gaat? Zie je wel dat het niet allemaal zo perfect is als ze altijd voorspiegelen? Zó gelukkig waren ze blijkbaar niet, ook al buitelden ze in foto’s en filmpjes op social media heel recentelijk nog verliefd over elkaar heen. Niemand is áltijd gelukkig. Dat perfecte plaatje was (en is) irritant aan Sylvie, en even irritant aan Yolanthe. Het voelt allemaal zo onecht. Hoewel je niemand het verdriet van een scheiding gunt, helemaal niet als er kinderen in het spel zijn, gun je deze vrouwen af en toe gewoon wel het echte leven. Met rekeningen die zich dreigend opstapelen en kinderen die hun chocomel op je roomwitte vloerbedekking laten vallen. Dat je het gehakt vergeten bent te ontdooien als je net spaghetti Bolognese wilt gaan maken. En zo’n breuk is dan wel weer heel rigoureus, maar het is wel echt.

‘Ze heeft geloof ik dertien zussen, dus een vergissing is zo gemaakt’

De reden van de naderende scheiding werd eigenlijk wel een klein beetje duidelijk na de Insta-post van Wesley. Die heeft hem ergens anders ingekopt. Meerdere malen, blijkbaar. Maar de geruchten dat hij dat vanaf het begin van hun relatie al regelmatig deed, zijn nooit verstomd. Dat wist Yolanthe ook. En hij was technisch gezien ook nog niet helemaal gescheiden van de eerste mevrouw Sneijder toen ze hem voor het eerst kuste, dus ze wist wat ze in huis haalde. Dus wat is er dan nu gebeurd wat voor haar niet door de beugel kon? Was het een langere affaire? Of misschien met iemand die zij goed kent? Ze heeft geloof ik dertien zussen, dus een vergissing is zo gemaakt.

Het wachten is op het volgende pushbericht. Of op het commentaar van de broer van de kennis van de chauffeur van de taxi waarin Yolanthe gisteren zat.

Tekst: Suus Ruis | Beeld: ANP