Column Miljuschka: ‘Ieder woordje dat ik kon lezen, werd gevierd’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Lees ook: Column Kim-Lian: ‘Dit is mijn laatste column voor dit mooie magazine’

Dom, dom dom

‘Ga doen waar je blij van wordt, want je moet het een leven lang volhouden’, zei mijn moeder altijd tegen me. Maar nooit legde ze me een verwachting op. Toen ik na de basisschool voor het Vossius Gymnasium koos, was ze daar trots op. Maar omdat de liefde voor koken er destijds al in zat, trok ook de koksopleiding. Vond mijn moeder ook prima. Het werd toch het gymnasium. Achteraf denk ik omdat ik de druk voelde om me te bewijzen. In groep drie van de basisschool struikelde ik al over het schrijven van mijn eigen naam. Nu denk je misschien ‘Dat is niet zo verwonderlijk met zo’n naam’, maar de oorzaak zat dieper. Ik kon niet meekomen met de andere kinderen van de klas. Als ik een leesbeurt kreeg, veranderde ik ‘Pim zat op een roos’ in ‘Kees gaat naar de bioscoop.’ Ik raadde maar wat. Ik had geen idee wat er stond. Ik voelde dat ik anders was dan de andere kinderen. Dommer. Mijn moeder zag het met lede ogen aan en probeerde van alles om me te helpen. Ieder woordje dat ik kon lezen, werd gevierd. We zijn zelfs eens samen met de nachttrein naar Disneyland Parijs gegaan. Maar ik ging weinig vooruit en bleef zitten in groep drie. Huilend schreeuwde ik ‘Ik wil doohoood!’ en mijn moeder maar troosten. Opnieuw groep drie doen bleek geen oplossing en de directrice wilde mij naar de lom-school sturen, een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Maar mijn moeder zat ook niet stil en ze kwam achter het bestaan van een instituut voor leesproblemen. Ze liet me daar testen en eindelijk wist ik wat er mis was met mij. Ik was niet dom, maar had dyslexie. Ik was zo blij. En er was meer goed nieuws. Het instituut kon mij wél leren lezen en schrijven en ik kreeg aan het einde van de basisschool zelfs een gymnasiumadvies. Zes jaar later, bij de uitreiking van mijn diploma, had ik echt aan iedereen bewezen dat ik niet dom was.

‘Mam, ik mag een column voor Flair gaan schrijven’

Want die bewijsdrang zat er nog steeds. En die ging pas weg, vanaf het moment dat ik mijn kids heb gekregen. Eindelijk durfde ik naar mezelf te luisteren. Ik kwam dichter bij mezelf dan ooit en ben uiteindelijk gaan doen waar ik écht blij van word: koken. Kort geleden belde ik mijn moeder. ‘Mam, ik mag een column voor Flair gaan schrijven.’ ‘De Flair!’, riep ze onmiddellijk. Het was het tijdschrift dat ze vroeger elke week kocht. Zij de Flair en voor mij de Donald Duck (want lekker veel plaatjes en weinig woorden). Mama sloeg geen week het Dagboek van Mieke van Maerle over. Ze vond het heerlijk afgeleid te worden van haar eigen beslommeringen door te lezen over de alledaagse dingen in het leven van een andere vrouw. En nu mag ik dat doen. Ik mag jullie wekelijks een kijkje in mijn keuken geven. Jullie toelaten in de rollercoaster van het moederschap, deelgenoot maken van mijn constante verlangen naar eten en soms chaotische bestaan. Ik voel me vereerd. ‘Had je dat ooit verwacht, mam? Ik columniste voor Flair? Niet slecht toch voor een dyslect?’

Deze column van Miljuschka komt uit Flair 48. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.