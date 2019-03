Column Miljuschka: ‘In de auto prop ik mijn mond vol met chocola’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Hormonen & haast

“Ik sta met een mandje noodzakelijk kwaad – het is die tijd van de maand – in de rij. Zoals altijd kwam het voor mij onverwacht. En voelde ik me weer 11 jaar en net zo ­verontwaardigd als de eerste keer. Waarop ik naar de eerste de beste buurtsuper ben gesprint, en nu zit er een mix van chocola met gezouten karamel, tampons en Italiaans bubbelwater in mijn mandje.”

“Geërgerd en gehaast als ik ben door de combinatie van tijdsdruk en terroriserende hormonen, staar ik in de rij voor me uit. In de hoop dat de tijd vertraagt en ik een pauzeknop kan indrukken, zodat ik nog even naar de wc kan om herstelwerkzaamheden te verrichten. Om daarna in de auto die oranje wikkel los te trekken, mijn mond vol chocola te proppen en na te spoelen met water uit de groene fles.”

“Ik ren naar de eerste de beste wc en concludeer daar dat al het mooie in het leven het lelijke voortbrengt en andersom”

“Mijn gezicht staat op onweer, want het leven heeft geen pauzeknop. Mijn dodelijke blik ontdooit door het tafereel dat zich afspeelt voor de kassa. Je zou het gratis volkstoneel kunnen noemen. Een moeder met 2 kleine kinderen, van wie er een in het wagentje zit en de ander – amper een jaar ouder – aan haar been hangt, staat bij de kassa. Het ene kind wil graag worden opgetild en het andere heeft zijn zinnen gezet op een surprise-ei. De moeder verdeelt haar aandacht tussen het in- en uitladen van de boodschappen en het toespreken van de kinderen. Het is een moment van zwakte dat het nageslacht haarfijn aanvoelt. Er zijn zo veel dingen tegelijk aan de gang, dat ze hun moeder nu echt alles kunnen ontfutselen. Ze kan winnen of verliezen, net als in Expeditie Robinson.”

“Bij een ander gangpad gaat een kassa open. Er ontstaat beweging, reuring. Het is een trigger voor de wachtenden in de rij. Alsof de poortjes bij een paardenrace opengaan. Een man met een volle kar komt als eerste in beweging. Luiers voor newborns, bleekmiddel, Danoontjes: in zijn hand heeft hij een kreukelig lijstje in zijn hand dat vast is opgesteld door zijn vrouw. De wallen onder zijn ogen duiden op gebroken nachten. Zijn gebrek aan snelheid kan aan het slaapgebrek of de volle kar worden toe-geschreven, maar hij wordt jammerlijk ingehaald door een jongere versie van hemzelf. De man en de jongen wisselen ­blikken uit die in het dierenrijk niet zouden misstaan. Het testosteron heeft gewonnen.”

“Voordat ik het weet, ben ik aan de beurt. Ik ontwaak alsof ik uit een film getrokken word. Terwijl ik afreken, zie ik dat de moeder haar aapjes een chocolade-ei geeft. De vader struggelt met zegels, want wat had zijn vrouw ook alweer gezegd?”

“Ik ren naar de eerste de beste wc en concludeer daar dat al het mooie in het leven het lelijke voortbrengt en andersom. Zonder cyclus geen bloedjes van kinderen. Zonder drammen geen chocola en zonder testosteron geen voortplanting. Ik vind het een mooi inzicht. En dat voor een ongewenst, ongepland bezoek aan de super…”

