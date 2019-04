Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft 2 kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Mannen. Daar vind ik wel wat van. Mijn vader is een lamlul. Van het type ‘ik houd het vol zolang het niet schuurt’. Het moet leuk zijn, makkelijk, hem behagen en in de kaart spelen. Toen hij mijn moeder ontmoette, had ze de leeftijd waarop je hoopt dat je dochter haar eerste vriendje krijgt. Prachtige verschijning, sterk aan de oppervlakte, maar daaronder beschadigd. Een niet alledaagse jeugd had haar alle hoeken en kleuren van de samenleving laten zien, behalve de juiste. Precies de cocktail waar deze twintig jaar oudere aasgier naar op zoek was. Niet altijd hoor. De eerste jaren van mijn leven was hij huisman en kunstenaar. Hij kookte de sterren van de hemel. Door hem heb ik smaken leren ontdekken.”

“Aan het einde van de dag liepen we de Dappermarkt af bij ons om de hoek. Verzamelden alle goedkope producten die anders zouden worden weggegooid en gingen aan de slag in ons keukentje. Van niks maakte mijn vader iets. Dat was zijn grote kracht: fantasie verkopen. Hij was kunstenaar, maar daar lag niet zijn grootste talent. Het creëren moest hij aan anderen overlaten, het verkopen ervan kon hij als geen ander. Feilloos speelde hij in op de verlangens van klanten om iets bijzonders aan de haak te slaan, of iets wat in waarde zou vermeerderen. Hij verkocht je bij wijze van spreken je eigen schoenen nog met een goed gevoel. Nu is dit natuurlijk allemaal te relativeren en zelfs te appreciëren. De andere mannen in de familie sloegen, zaten vast en gingen vreemd. Hij wás vreemd, maar achteraf gezien gíng ook hij vaak vreemd.”

“Tot op de dag van vandaag krijg ik via allerlei wegen berichtjes van halfbroers of -zussen die zijn verwekt in de periode dat wij nog een gezinnetje waren. Het klinkt hard, maar dat we hetzelfde bloed delen, maakt ons nog geen familie. Rond mijn elfde is mijn vader met de noorderzon vertrokken. Het fameuze pakje sigaretten. Het deed pijn. Ik denk dat het zelfvertrouwen van ieder kind een knauw krijgt als de helft van zijn genen van de ene dag op de andere in rook opgaat. Het is niet uit te leggen en onvermijdelijk dat hij of zij het zich persoonlijk aantrekt. Vragen als: waarom ben ik het niet waard om voor te zorgen? De testosteron-haven die je mist in het traject van vriendjes is voer voor klootzakken. Zijn drijfveer was dat de glans eraf was. Wrijven om het weer te laten glimmen, kwam niet in hem op. Hij zocht het volgende slachtoffer uit: wederom jong, weerloos en stoer, maar volledig afhankelijk.”

“Gek genoeg praat ik altijd over hem alsof hij is overleden. Zo voelt het ergens ook. De man die altijd met mij achter het fornuis stond en te harde grappen maakte bij de slager was opeens verdwenen. Tot op de dag van vandaag verstoort dit al mijn relaties, mijn vertrouwen is in de basis grondig verstoord. Mijn vader is nu in de zeventig. Steeds vaker vraag ik me af wat ik zal doen als hij op sterven ligt. Ga ik afscheid nemen of naar zijn begrafenis? Het rouwen is al lang geleden begonnen. Maar echt afscheid heb ik nooit kunnen nemen.”

