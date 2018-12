Column Miljuschka: ‘Gelukkig kan ook ik me weer eventjes puber voelen’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Uitslapen

‘De wekker gaat. Ik rol nog half slapend uit bed, strompel naar de keuken en begin aan het enige wat ik met mijn ogen halfopen kan: het ontbijt voor de kids. Voor Rembrandt steevast gebakken ei met spek. Voor Felina havermoutpap. Dan zet ik me aan de broodtrommels. Ieder twee, de een met groente en fruit, de ander met brood, allebei drinkfles met water en hup, alles in de rugzakken. De kinderen liggen nog loom op de bank. Ze moeten zich aankleden, tanden poetsen en haren borstelen. De klok tikt. Ik probeer er tempo in te krijgen maar er komt nauwelijks beweging in. De klok tikt door en ik help ze hun kleren aan te trekken. Ik weet: ze moeten het zelf doen, maar er zijn van die dagen dat ze een beetje zelfstandigheid bijbrengen gezien de tijd gewoon niet haalbaar is. Ik hoor het stemmetje in mijn achterhoofd mij corrigeren: dat dit niet aan de tijd ligt, maar gewoon aan mijn gebrek aan ruggengraat.

Eenmaal aangekleed haasten we ons naar de auto. We zitten, klaar om te gaan. ‘Heb je mijn gymspullen mee, mam?’ vraagt Felina. Nee, natuurlijk niet. Adem in, adem uit. Elke ochtend blijft er wel iets in huis achter dat op het laatste nippertje nog moet worden opgehaald. Iets met eigen verantwoordelijkheid van de kids, again? Ik ren terug het huis in om Felina’s spullen te pakken. Terwijl ik dit doe, flitst door me heen dat ik dit mijn moeder ook altijd zag doen. Al rennend alle bordjes in de lucht proberen te houden. Altijd op zoek naar de balans tussen werk en gezin. Nooit gedacht dat ik ooit zo volwassen en net zo ongeorganiseerd zou worden.

Ik ben van huis uit een echte langslaper. Vind het heerlijk om vroeg naar bed te gaan en tot laat in de ochtend in mijn bed te blijven liggen. Maar gezin en werk brengen een heel ander dagritme met zich mee. Een ritme waar ik intens van geniet. Maar soms kan ik jaloers kijken naar pubers bij het busstation, die zich nú nog niet realiseren hoe fijn het is dat ze regelmatig kunnen uitslapen. Wacht maar, jullie tijd komt nog wel. Die tijd, die volwassenheid, waar jullie zo reikhalzend naar uit kijken.

‘Weer eens te volgevreten stap ik in bed’

Gelukkig kan ook ik me weer eventjes puber voelen. Mijn liefde heeft een heerlijk weekendje weg in een fijn hotel voor ons gepland. Een hotel met werkelijk alles wat ik me kan wensen om weer een beetje bij te tanken. Als we arriveren, ben ik uitgelaten als een kind. Een heel weekend geen verplichtingen! Overdag laat ik me verwennen in de spa en ’s avonds proef ik zoveel mogelijk van wat er op de menukaart staat. Weer eens te volgevreten stap ik in bed. Diep zak ik weg in het heerlijke, zachte matras. Het is alsof dit bed me nooit meer wil laten gaan en ik weet het zeker: ik ga een gat in de dag slapen.

En daar lig ik dan in het hotelbed om zes uur ’s ochtends: klaarwakker. Mijn vriend ligt naast me nog rustig te slapen. Ik scrol een beetje door de foto’s van de kids. Ik zou het liefst nú ontbijt voor ze maken. Nooit gedacht dat ik ooit zo volwassen en net zo ongeorganiseerd zou worden.’

