Column Miljuschka: ‘De aannemer heeft ons opgelicht, we wonen voorlopig in de schuur’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft 2 kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Ik glijd langzaam met m’n vinger over een bobbeltje op mijn lichaam. Op en neer, heen en weer. Stukje bij beetje stimuleert het de bloedcirculatie. Het zwelt aan tot een volwaardig bolletje. Dat is het doel. Het gevoel dat erbij komt, is te omschrijven als een mengeling van genot, schuldgevoel en schaamte. De uiteindelijke eruptie is de beloning, maar de weg ernaartoe is niet zonder horten of stoten. Het laat littekens achter. Ik denk dat het begon rond mijn dertiende. Misschien iets vroeger zelfs, als ik nu over nadenk. Ik werd op mijn elfde ongesteld. Vlak daarna zal het zijn ontstaan. Met de hormonen die bij een menstruatie komen kijken, zwellen allerlei zaken aan. Borsten, verlangen, weemoed, trek in chocolade en, in het verlengde daarvan, ook de beproevingen van het grootste orgaan: de huid.”

‘Ik krijg bijna een orgasme van pukkels’

“Nu moet je weten: ik heb zo af en toe een gek soort ocd-fix nodig. Dat dwangmatige kan zitten in het verwijderen van het plastic velletje van een hagelnieuwe iPhone. Of een vaatdoek met allesontvetter halen over een volgekookt fornuis. Maar de ultieme fix – ja, bijna een orgasme – haal ik uit pukkels. Of nou ja, in het uitknijpen ervan. Lang leve de hormonen, een hang naar volvet eten en daar nu nog bovenop: een verhuizing/verbouwing, waarbij de stress gewoonweg onmeetbaar is.

Dat laatste zal ik even uitleggen. De situatie is als volgt nu. Mijn aannemer heeft ons opgelicht. Ik probeer m’n geld juridisch terug te krijgen, maar daardoor mag ik de puinhopen van wat mijn badkamer en slaapkamer had moeten worden niet aanraken. Dat zou namelijk het bewijs kunnen vernietigen. Tot nu toe woonden we even in een hotel. Gelukkig gaan we nu, met inspanningen van veel hulpzame zielen, voorlopig in onze schuur wonen. Douchen wordt wassen bij de gootsteen. De slaapkamer wordt één hok met twee matrassen erin, waar de kids en wij samen slapen met een 9kW elektrische bouwkachel. Maar we zijn thuis én iedere dag bij de bouw aanwezig.”

‘Ik ben al bijna drie keer in de vangrail gereden’

“De stress die dit oplevert, is onmetelijk. Ik ben al bijna drie keer in de vangrail gereden, heb constant het gevoel dat ik flauwval. Het is gewoon fokking veel. Zelfs zonder een aannemer die je oplicht en torenhoge bijkomende advocatenkosten is een verbouwing en verhuizing al superstressvol. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat het samen met overlijden en scheiden het meest heftige is in een mensenleven.

Maar ‘ieder voordeel heb z’n nadeel’. Daar ben ik mee grootgebracht. Het grootste voordeel is dat ik door een combo van slecht eten – want: geen eigen keuken nu – en stress veranderd ben in een lopende krentenbol. Nog nooit heb ik zoveel pukkels gehad. En laat ik daar nou net intens veel van houden. Dus knijp ik en pulk ik als een imitator van Sandra Lee aka Dr. Pimple Popper. Zij is mijn idool. Pusballen ter grootte van een tennisbal, een polkadottekening van mee-eters op het gezicht van een jonge vrouw of bulten met onbestemde betekenis; ze verwijdert ze met ultieme precisie.”

“Thank God onder toezicht van veel camera’s zodat ik op afstand kan meegenieten. Helaas ben ik niet zo goed en houd ik zichtbare plekken in mijn gezicht over. Dus beloof ik mezelf plechtig na een blik in de spiegel: Miljuschka, eet gezond, probeer niet te pulken. En bel je schoonheidsspecialiste.”

