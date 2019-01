Column Miljuschka: ‘Hij wordt die ene limited edition-tas die je móet hebben’

Miljuschka Witzenhausen (33) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze heeft twee kinderen: Rembrandt (8) en Felina (6) uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

Verkering

Laatst was er een bijzonder fenomeen. Nu heb ik het niet over een maansverduistering of over Johan Derksen die een keer aardig uit de hoek kwam. Het was gewoon op het schoolplein.

Mijn zoon kwam uit school op me af gehuppeld. Nu moet je weten, mijn zoon is over het algemeen van het nukkige-uit-school-kom-soort. Het lijkt wel alsof hij de dag dan nog even moet verwerken. En dat doe je als kind natuurlijk het liefste, ik spreek uit ervaring, mopperend op je moeder, want dat is lekker veilig. Je weet onderbewust dat ze je rots in de branding is en meer kan incasseren van haar kind dan van wie dan ook. Onder het genot van een lekkere snack en een kop thee trekt dat na een uurtje wel meestal weer bij. Dus ik neem zijn ‘mood’ vaak maar voor lief.

Enfin, huppelen heb ik hem zelden tot nooit zien doen. Daarnaast sprak hij de gevleugelde woorden: “Ik ben zo gelukkig.” Dat deed mijn moederhart natuurlijk gloeien en mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Toen ik vroeg waarom, antwoordde hij: “Ik heb verkering.”

Weken was hij bezig geweest om een manier te vinden om haar te vragen. Hij had alle opties zorgvuldig afgewogen. Een briefje in haar bureau? “Nee, mijn handschrift is niet mooi genoeg.” Via haar beste vriendin? “Nee, die is ook verliefd op me, dus dat is lullig.” Via een vriend uit de klas? Nee, dat vond hij toch te laf. Dus tijdens een spelletje ‘doen, durven of de waarheid’ – ja, dat spelen ze blijkbaar ook al op achtjarige leeftijd: help! –, waagde hij het erop. Zo was het bezegeld en was ik mijn eerste schoondochter rijker.

Het deed me denken aan mijn eigen eerste vriendje, ook in groep 5. Hoe hard ik het ook probeerde, het lukte me met geen mogelijkheid om me te herinneren hoe dat ooit verkering was geworden. Ik herinner me wel het omslachtig om elkaar heen draaien, de zenuwen. Eigenlijk is het, als je erover nadenkt, best grappig. Want jong of oud, het spel van de liefde blijft een onbekend terrein. En nee, geen geval van ‘jong geleerd, oud gedaan’. Eerder: vooral blijven stuntelen en gaan.

Want laten we eerlijk zijn: iemand leuk vinden en soms verliefd worden is prachtig en verschrikkelijk tegelijkertijd. Het begint met onschuldig geflirt en aftasten. Dat gaat over in een stroom van appjes en soms een hartstochtelijke kus. Het grote kat-en-muisspel is geopend. Voordat je het weet, vraag je je af waarom hij al een halfuur niet gereageerd heeft. De twijfel en kwelling slaan toe. Hij wordt die ene limited edition-tas die je moet hebben. Gek genoeg is het onbereikbare van de ander als een draai aan de gasknop. Dat kleine waakvlammetje van verlangen ontsteekt in een groot brandend vuur zonder dat je er erg in hebt. Slaat de vonk over, dan is het nog maar de vraag of de chemie de juiste is. Want voor je het weet, was het onbereikbare interessanter dan de nieuwe liefde zelf . Het is niet iets om trots op te zijn, maar ik heb mezelf er weleens op betrapt. Vandaar dat ik ook niet heel erg ontzet was, toen mijn zoon twee weken later weer single was en aan het broedden was op de volgende verkering.